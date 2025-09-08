سەرۆكی یانەی زاخۆ لە رێگەی كوردستان24 گرێبەستێكی نوێی ئاشكرا كرد

عەمار فەرهاد: رەنگە سبەی یاریزانێكی نوێی ئەورووپا بگاتە زاخۆ

پێش دوو کاتژمێر

عەمار فەرهاد، سەرۆكی یانەی زاخۆ لە رێگەی كوردستان24 گرێبەستێكی دیكەی نوێی یانەكەی ئاشكرا كرد و رایگەیاند لەگەڵ یاریزانێكی عێراقی خولی ئەورووپا گەیشتوونەتە رێككەوتن.

عەمار فەرهاد سەرۆكی یانەی زاخۆ، لە لێدوانێكی تایبەت بۆ كوردستان24 رایگەیاند یانەی زاخۆ لەگەڵ حوسێن عەلی، بەرگریكاری لای راستی پێشووی یانەی هێرنڤینی هۆڵەندی گەیشتوونەتە رێككەوتن.

سەرۆكی یانەی زاخۆ ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد ئەو یاریزانە سبەی یان دووسبەی دەگاتە زاخۆ و بە فەرمی وەكو یاریزانی نوێی یانەكە دەناسێندرێت.

حوسێن عەلی تەمەن 23 ساڵ، لە دایكبووی وڵاتە سوێدە، لە ئەكادیمیای ماڵمۆ دەستی بە یاریكردن كردووە، یاریی بۆ ئۆرێبرۆی سویدی و هێرنڤینی هۆڵەندیش كردووە و درێسی هەڵبژاردەی عێراقیشی پۆشیوە.

ئەم بەرگریكارە عێراقییە، 63 یاریی بە درێسی یانەی ئۆرێبرۆی سویدی كردووە و 3 ئاسیستی هەبووە و 31 یاریشی بۆ یانەی هێرنڤینی هۆڵەندی كردووە.