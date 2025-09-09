کۆمپانیایەک ترێی دهۆک دەکڕێت و دەیکاتە 'شەربەت'

پێش 6 کاتژمێر

لە دهۆک، جووتیاران بەرهەمەکانی ترێی ئەمساڵیان دەدەنە کۆمپانیایەک، ئەمەش هەنگاوێکە بۆ پشتگیریکردنی بەرهەمی ناوخۆیی و دابینکردنی بازاڕ بۆ جووتیاران.

کۆمپانیای کاڤین (Kavin) دەستی بە وەرگرتنی ترێ لە جووتیارانی دەڤەرەکە کردووە، بەتایبەت لە ناوچەی دۆسکیان، بە ئامانجی دروستکردنی شەربەت و بەرهەمەکانی دیکە.

جووتیارانی دەڤەرەکە خۆشحاڵیی خۆیان بەم دەستپێشخەرییە دەردەبڕن و ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەمە هێزێکی گەورەیە بۆ ساڵانی داهاتوو، چونکە پێشتر نەبوونی بازاڕ کێشەیەکی گەورە بووە بۆیان.

مەسعود عادل، یەکێک لە جووتیاران، ڕایگەیاند، پێشتر بێئومێد بوون، بەڵام ئێستا بەهۆی ئەم هەنگاوە دڵخۆشن و دەتوانن بەردەوام بن لە چاندنی ترێ. عاریف ئەحمەد، جووتیارێکی دیکە، باسی لەوە کرد، بەهۆی نەبوونی بازاڕەوە، زۆرجار بەرهەمەکانیان بەفیڕۆ چووە، بەڵام ئەمساڵ بەهۆی ئەم کۆمپانیایەوە دڵخۆشن.

ئەحمەد جەمیل، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک، ئاشکرای کرد، ئەمساڵ بەرهەمی ترێ لە دهۆک دەگاتە 60 هەزار تۆن، سەرەڕای کەمبارانی. ئەو دووپاتی کردەوە، کردنەوەی کارگەکان لەلایەن کەرتی تایبەتەوە وەک کۆمپانیای کاڤین، هەنگاوێکی گرنگ بووە بۆ پشتیوانیکردنی کەرتی کشتوکاڵ.

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک ئاماژەی بەوەش دا، حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵی داوە بازاڕ بۆ جووتیاران دابین بکات و قەدەغەی هاوردەکردنی ترێی بیانی کردووە، بەتایبەت لە 7 تا 15ی تشرینی دووەم، بۆ ئەوەی ترێی ناوخۆیی ساغ بێتەوە.

کۆمپانیای کاڤین بەنیازە نزیکەی پێنج هەزار تۆن ترێ لە جووتیارانی دهۆک وەربگرێت و ئەم پڕۆسەیە بەردەوام دەبێت تا کۆتایی وەرزی ترێ. کارەکەی ئەم کۆمپانیایە بەشێکە لە هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵ و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە نەوت.