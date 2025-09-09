لیستی مووچەی مانگی ئاب ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق کرا

پێش 6 کاتژمێر

وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان لیستی مووچەی مانگی ئابی ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق کرد.

وەزارەتی دارایی و ئابووری لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاند، ئەمڕۆ سێشەممە، 09ـی ئەیلوولی 2025، لیستی مووچەی مانگی ئاب (هەشت)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، لەلایەن تیمی تەکنیکی وەزارەتەکەوە، ڕادەستی فەرمانگەی ژمێریاریی وەزارەتی دارایی حکوومەتی عێراق کرا.

ئەمە لە کاتێکدایە، ڕۆژی دووشەممە، 8ـی ئەیلوولی 2025، ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ کاروباری دارایی، لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، لەبارەی مووچەی فەرمانبەران و هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان، لێک نزیکبوونەوەیەکی باش لە نێوان هەولێر و بەغدا هەیە.

بە گوتەی ئەو یاریدەدەرەی سەرۆک وەزیران، ڕەشنووسێک لەبارەی هەردوو شاندی هاوبەشیی هەولێر و بەغدا ئامادەکراوە و لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆ سێشەممە، 09ـی ئەیلوولی 2025ـی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقەوە دەخرێتە ڕوو.

ڕێباز حەملان گوتی: ئەگەر لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیراندا، دەنگ لەسەر ڕەشنووسەکە بدرێت، ئەوە مووچەی مانگەکانی دیکە دەنێردرێت. جەختیشی کردەوە مووچەی مانگەکانی دیکە لەسەر ئەو ڕێککەوتنە وەستاوە.