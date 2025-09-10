25 گەنجە کوردەکەی لیبیا گەیشتنەوە هەرێمی کوردستان

پێش 7 کاتژمێر

بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە 10ـی ئەیلوولی 2025، ئەو 25 گەنجە کوردەی لە لیبیا ئازادکران، لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر گەیشتنەوە هەرێمی کوردستان.

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە، سروە ڕەسول بەڕێوەبەری گشتی ناوەندی هاوبەشی هەمەهانگی قەیرانەکان و بەرپرسانی فەرمانگە پێشوازیان لە گەنجەکان کردووە و دکتۆرو پێداویستی پزیشکیان بۆ دابین کردوون.

سروە ڕەسول گوتی: ئەم گەنجانە دوای ئەوەی زیاتر لە پەنجا ڕۆژ لە گرتووخانەکانی لیبیا دووچاری ئازارو مەینەتی زۆر ببوونەوە، ئەمڕۆ بەسەلامەتی هاتوونەتەوە خاکی هەرێمی کوردستان.

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە، سوپاسی سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی کرد، کە ئەرکی گەڕاندنەوەی ئەو گەنجانەی لە ئەستۆ گرت.

چوارشەممە، 3ـی ئەیلوولی 2025، فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند "دواى ئازادبوونیان، گەنجەکان لەڕێگەى 'ڤیدیۆ کۆڵ'ەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵ بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوە دووان و سوپاسی بەرپرسی فەرمانگە و حکوومەتی هەرێمیان کرد، کە لەخەمی هاووڵاتی هەرێمدا بوون و توانیان دەربازیان بکەن."

سەفین موحسین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە، دووپاتی کردووەتەوە "لەسەر ڕاسپاردە و پشتگیرىی مەسرور بارزانى، سەرۆکى حکوومەتى هەرێمى کوردستان ڕێکارەکانى گەڕانەوەى ئەو گەنجانە بۆ هەرێمى کوردستان تەواو کران و پاسپۆرت و تیکتى گەڕانەوەیان بۆ دابین کرا و بڕیارە ڕۆژى 10ـی ئەم مانگە بگەڕێنەوە هەرێمى کوردستان."

جێگەى باسە لە مانگى ڕابردووش بە هەماهەنگی نێوان فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە و باڵیۆزخانەی عیراق لە لیبیا، توانرا شەش گەنج لە بەندیخانەکانی ئەو وڵاتە ئازاد بکرێن و بگەڕێنرێنەوە هەرێمی کوردستان.