ڕوانگەی ئیکۆ عێراق: هەناردەکردنەوەی نەوت پرسی مووچە چارەسەر دەکات

پێش کاتژمێرێک

ڕوانگەی ئیکۆ عێراق ڕایگەیاند، پێدانی نەوت بە کۆمپانیا نەوتییەکان کە لە هەرێمی کوردستان کاردەکەن، ڕۆژانە زیاتر لە سێ ملیۆن دۆلار داهات بۆ عێراق دابین دەکات.

شەممە، 27ـی ئەیلوولی 2025، ڕوانگەی 'ئیکۆ عێراق' کە تایبەتە بە بواری ئابووری لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، "دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان، هەنگاوێکی گرنگە کە سوودی بۆ حکوومەتی فیدراڵی و هەرێم و تەنانەت کۆمپانیاکانیش دەبێت".

ڕوانگە ئاماژەی بەوەشکرد، "داهاتی زیادە بە بڕی 3.36 ملیۆن دۆلار کە دەکاتە نزیکەی 100.8 ملیۆن دۆلار لە مانگێکدا دەداتە گەنجینەی دەوڵەت، ڕوونیشی کردەوە، "سوودێکی گرنگی بۆ هەرێم لە چارەسەرکردنی پرسی دواکەوتنی مووچەی مووچەخۆران و فەرمانبەران هەیە، کە ساڵانێکە پێەوە گیرۆدەبوون."

لە ڕاگەیەندراوەکەی ڕوانگەی ئیکۆ عێراقدا هاتووە، " ئەو کۆمپانیایانەی لە کوردستان کاردەکەن، شەرعیەتی زیاتریان بەدەستهێناوە لە بوونی خۆیان لە هەرێم."

ئیکۆ عێراق دەشڵێت: یەکەی چاودێری ڕوانگەکە تێبینی ئەوەی کردووە "پشکی بەشێک لە کۆمپانیاکان دوای واژۆکردنی ڕێکەوتنی هەناردەکردنەوەی نەوت بەرزبووەتەوە، وەکو کۆمپانیای گوڵف کیستۆن پترۆلیۆم و گەنێل ئینێرجی"، ئاماژەی بەوەشکردووە، "کۆی گشتی نەوتی بەرهەمهێنراو لە هەرێمی کوردستان دەگاتە نزیکەی 290 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا، بە پشکی کۆمپانیاکانیشەوە".

هەروەها باسی لەوەش کردووە، بڕی بەرهەمهێنان 290 هەزار بەرمیلە کە 190 هەزاری لە ڕێگەی کۆمپانیای سۆمۆ هەناردەی بازاڕەکانی جیهان دەکرێت، 50 هەزار بەرمیلیش بۆ ناوخۆی هەرێم بەکاردەهێنرێتەوە، 50.1 هەزار بەرمیلیش پشکی کۆمپانیاکانە.

دوای زیاتر لە دوو ساڵ و نیو لە ڕاگرتنی، کاتژمێر 6:50 خولەکی بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەممە 27ـی ئەیلوولی 2025 هەناردەکردنەوەی نەوتی خاوی هەرێمی کوردستان لە کێڵگەی نەوتی پێشابوورەوە بۆ بەندەری جەیهانی تورکیا دەستی پێکردەوە و ڕۆژانە 190 هەزار بەرمیل نەوتی خاوی کوردستان لەو بەندەرە بەبازاڕ دەکرێت.

دوا چەندین کۆبوونەوەی شاندی هەردوو وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی نەوتی فیدراڵ، دواجار ڕێککەوتنی سێقۆڵی لەنێوان هەردوو وەزارەت و کۆمپانیا بیانییەکانی وەبەرهێنانی نەوت کرا، بۆ ئەوەی هەناردەکردنەوەی نەوت لە ڕێگەی کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) نەوتی هەرێمی کوردستان هەناردەی بەندەری جیهان دەکرێتەوە.