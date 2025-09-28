مالیکی: چوارچێوەی هەماهەنگی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق دیاری دەکات
27 هەزار ئەندامی حزبی بەعس لە ناوەراست و باشوور هەن
نوری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، محەمەد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرانی عێراقی تۆمەتبار کرد بە بەکارهێنانی سەرچاوە داراییەکانی دەوڵەت بۆ مەبەستی هەڵبژاردن، هۆشداریشیدا لەوەی کە ئەمە بنەمای کێبڕکێی دادپەروەرانە تێکدەدات.
نوری مالیکی لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی ڕابیعە گوتی، "چوارچێوەی هەماهەنگی هەر لەسەرەتاوە مەرجێکی سەرەکی داناوە کە نابێت سەرۆک وەزیران لە کاتی پۆستەکەیدا بەشداری کێبڕکێی هەڵبژاردن بکات، ئەمەش بۆ ئەوەی ڕێگری لە بەکارهێنانی سەرچاوەکانی دەوڵەت بۆ پڕوپاگەندەی سیاسی بکرێت".
مالیکی ئاماژەی بەوەشکرد، "ئەم مەرجە هەڵوێستی مەڕجەعی ئایینییشی لەسەرە، کە پێشتر بەکارهێنانی سامانی دەوڵەت یان کڕینی دەنگەکانی ڕەتکردبووەوە".
سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا گوتیشی: "حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکان پابەند نەبوون بەم مەرجە، لەوانە حکوومەتی سوودانی، ئەمەش دۆخێکی ناهاوسەنگ دروست دەکات و کێبڕکێی هەڵبژاردن دەگۆڕێت بۆ نادادپەروەرانە."
مالیکی ڕوونیشیکردەوە، "تەنیا یەک حاڵەت هەبووە ئەویش لە خولی سەرۆک وەزیرانی پێشووی عێراق مستەفا کازمی بوو، کە لە لیستی حزبیدا خۆی کاندید نەکرد"، ئاماژەی بەوەشکرد "بەردەوامی ئەم ڕێگەیە هەڕەشە لە یەکپارچەیی پرۆسەی دیموکراسی لە عێراق دەکات".
لە ڕوانگەیەکی دیکەوە مالکی ڕوونیکردەوە " 10 کاندید بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران کێبڕکێ دەکەن و چوارچێوەی هەماهەنگی ئەو کەسەیە کە ژمارەی گونجاو دیاری دەکات و ئێمە دەستێوەردانی لایەنە دەرەکییەکان لە هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیران ڕەتدەکەینەوە."
مالیکی ئاماژەی بەوەشکرد کە کوتلەی سەرۆک وەزیران بەشێکە لە چوارچێوەی هەماهەنگی و ئەو کوتلە بە لیستی جیاوازەوە دەچێتە ناو هەڵبژاردنەکانەوە و دواتر لە یەک کوتلەدا یەکدەگرن.
ڕاشیگەیاند "ئەگەر سوودانی ڕەزامەندی چوارچێوەی هەماهەنگی وەرنەگرێت جارێکی دیکە بۆ ئەو پۆستە دەرناچێتەوە، چونکە وەک باسم کرد مەرجی چوارچێوەی هەماهەنگی ئەوە بووە، نابێت سەرۆک وەزیرانی هەڵبژێردراو کوتلەی هەبێت و بەشداری هەڵبژاردن بکات."
گوتیشی " ئەوانەی بایکۆتی هەڵبژاردنەکانیان دەکرد ئەگەر بەشدارییان کردبایە لە بەرژەوەندی عێراقدا بوو" دەشڵێت " دەستەی لێپرسینەوە و دادپەروەری دادگا نییە بەڵکو دەزگایەکە لێکۆڵینەوە لە دۆسیەکانی کادرەکانی پێشووی حیزبی بەعس دەکات."
لەبارەی سووریا مالیکی باسی لەوەکرد، "چەتەکانی سووریا نیازی داگیرکردنی عێراقیان بە ئاگاداری جۆلانی هەیە" دەشڵێت، "بیرۆکەکانی حزبی بەعسی پێشوو بە قووڵی لە پڕۆسەی سیاسیدا چەسپاوە، کە ئێستا 27 هەزار ئەندامی نوێی حزبی بەعس هەن، کە لە سەرانسەری ناوەراست و باشووری عێراق دابەشکراون".
ئاماژەی بەوەشکرد، "پێکهاتەی سوننە تایفەگەری ڕەتدەکاتەوە، دەرئەنجامەکانی ڕووخانی ڕژێمی بەشار هانی ئەوە نادات لە عێراق ڕووبدات، جگە لەوەش پێویستە سوپای سووریا لە بەکرێگیراوانی بیانی پاکبکرێتەوە".
نوری مالیکی ئەوەشی ئاشکرا کرد، "محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لەگەڵ جولانی 'ئەحمەد شەرع' کۆبووەوە، منیش ناڕەزایەتیم دەربڕی بەرامبەر بە ئامادەبوونی لە لووتکەی بەغدا".