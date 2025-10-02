واشنتن بە پێدانی زانیاری هەواڵگری پشتیوانی کیێڤ دەکات

پێش 3 کاتژمێر

ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ ئاشکرای کرد، ئەمەریکا بەنیازە زانیاری هەواڵگری پێشکەش بە ئۆکرانیا بکات، بۆ ئەوەی کیێڤ بتوانێت هێرشی مووشەکی دوور مەودا بۆ سەر ژێرخانی ڕووسیا ئەنجام بدات.

ڕۆژنامەکە لە زاری بەرپرسانی ئەمەریکاوە ڕایگەیاندووە، ئەمەریکا زانیاری هەواڵگری بۆ ئۆکرانیا دابین دەکات بۆ ئەنجامدانی هێرشی مووشەکی دوور مەودا بۆ سەر ژێرخانی وزەی ڕووسیا، لە کاتێکدا ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، بیر لە ناردنی چەکی بەهێز بۆ کیێڤ دەکاتەوە کە دەتوانێت ئامانجی زیاتر لەناو ڕووسیا بکاتە ئامانج.

سەرۆک ترەمپ لەم دواییانەدا ڕەزامەندی دەربڕی لەسەر ئەوەی ڕێگە بە دەزگا هەواڵگرییەکان و پێنتاگۆن بدات کە هاوکاریی کیێڤ بکەن لەم هێرشانەدا.

ئەو بەرپرسانە بە ڕۆژنامەکەیان گوت، بەرپرسانی ئەمەریکا داوایان لە ئەندامانی ناتۆ کردووە پاڵپشتی هاوشێوە بکەن. ئەوەشیان ئاشکرا کرد، ترەمپ پشتیوانی خۆی بۆ ئۆکرانیا قووڵتر دەکاتەوە، لە کاتێکدا هەوڵەکانی بۆ پێشخستنی دانوستانەکانی ئاشتی وەستاوە.

بەرپرسان دەڵێن ئەمە یەکەمجارە ئیدارەی ترەمپ بە مووشەکی دوور مەودا بۆ سەر ئامانجە وزەییەکان لەناوخۆی ڕووسیا هاوکاریی هێرشەکانی ئۆکرانیا دەکات. بەپێی ڕۆژنامەکە، هاوبەشکردنی زانیاری هەواڵگری واتە ئۆکرانیا باشتر دەتوانێت لێدانی پاڵاوگە و بۆری و وێستگەکانی کارەبا و ژێرخانی دیکەی دوور لە سنوورەکانی بکات، بە ئامانجی بێبەشکردنی کرێملن لە داهات و نەوت بۆ پشتیوانی لە لەشکرکێشییەکەی.

هەروەها ئەمەریکا بیر لە دابینکردنی مووشەکی تۆماهۆک و باراکودا و مووشەکی دیکەی ئەمەریکی زەمینی و ئاسمانی ئۆکرانیا دەکاتەوە کە مەودای نزیکەی 500 میل (نزیکەی 800 کیلۆمەتر) بێت، بە گوتەی بەرپرسانی دیکەی ئیدارەی ئۆکرانیا. ئەو بەرپرسانە دەڵێن؛ تا ئێستا هیچ بڕیارێک لەسەر ئەوە نەدراوە کە ئەگەر هەبێت چی دەنێردرێت.

پەسەندکردنی زانیاری هەواڵگری زیاتر پێش ئەوە هات، ترەمپ هەفتەی ڕابردوو لە پۆستێکی سۆشیال میدیادا بێزاری خۆی لە ڤلادیمێر پوتن، سەرۆکی ڕووسیا، دەرببڕێت و ڕایگەیاند کە ئۆکرانیا دەتوانێت هەموو خاکە داگیرکراوەکەی وەربگرێتەوە.