هێمن هەورامی: کوردستان لە لای پارتی ستراتیژە

پێش 14 خولەک

ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئاشکرای دەکات، لە قۆناغە جیاوازەکانی مێژوودا پارتی ڕووبەڕووی چەندین هەڕەشە و گوشار بووەتەوە، بەتایبەتی لە لایەن حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکانی عێراقەوە، بەڵام هەرگیز نەشکاوە.

هێمن هەورامی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ـی تشرینی یەکەمی 2025، لە میانی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد، پێشکەشی دەکات، گوتی: ئەمڕۆ بە فەرمی پارتی بانگەشەی هه‌ڵبژاردنی بۆ خولی شه‌شه‌می په‌رله‌مانی عێراق دەست پێکرد. گوتیشی، پێشخستنی بانگەشەی هەڵبژاردن گرفتی بۆ دروست نەکردین، چونکە پارتی هەموو کات ئامادەیە بۆ هەڵبژاردن.

پارتی دیموکراتی کوردستان، نوێنەرایەتیی دۆزی ڕەوای گەلی کورد دەکات

هێمن هەورامی گوتی: پارتی دیموکراتی کوردستان، لەو کاتەی دامەزراوە، نوێنەرایەتیی دۆزی ڕەوای گەلی کورد دەکات، مێژوو سەلماندوویەتی هەر کاتێک ویستوویانە کورد بشکێنن، مەبەستیان بووە پارتی بشکێنن، لە قۆناغە جیاوازەکانی مێژوودا پارتی ڕووبەڕووی چەندین هەڕەشە و گوشار بووەتەوە، بەتایبەتی لە لایەن حکوومەتە یەک لەدوا یەکەکانی عێراقەوە، بەڵام هەرگیز نەشکاوە.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، کوردستان لە لای پارتی ستراتیژە، حزب ئامرازە، بەڵام لەلای بەشێک لە حزبەکان بە پێچەوانەیە. پارتی لە پێناو کوردستان و گەلی کورد قوربانی زۆری داوە.

پارتی بەرپرسیاریه‌تی گەورەی لەسەر شانە

هێمن هه‌ورامی باسی لەوەش کرد، عێراق هەموو کات ویستوویەتی بە زۆرینە بڕیار بدات، بۆیە هاوبەشی تێدا نەماوە و کوردی بە هاوبەش قبووڵ نەکردووە، ئەگەر عێراق بە هەر سێ چەمکی (سازان، هاوبەشی، هاوسەنگی)، حوکم نەکات بەرەو هەڵدێر دەڕوات. لە عێراق بەبێ دۆزی کورد و پارتی پرۆسەی سیاسی ناچێتە پێش، هەروەها گۆڕەپانی سیاسیی عێراق بۆ کەس چۆڵ ناکەین، پارتی بەرپرسیاریه‌تی گەورەی لەسەر شانە، ئەوەی ئێستا هەیە عێراقێکی فیدراڵ نییە، بەڵکوو شکستخواردووە، لە ناوخۆی کوردستان ڕکابەڕاتیی سیاسیی چەندە توند بن ئاساییە، بەڵام دەبووایە کورد لە پرسە نیشتیمانییەکان یەکدەنگ و یەک هەڵوێستبا.

هەروەها یاسای هەڵبژاردنی عێراق دادپەروەرانە نییە، پەرلەمانتارێک بە لە پارێزگایەکی وەکوو زیقاڕ بە کەمتر لە سێ هەزار دەنگ دەبێتە پەرلەمانتار، بەڵام لە پارێزگایەکی وەکوو دهۆک پێویستە 40 هەزار دەنگ بهێنێت تاوەکوو دەردەچێت.

هێمن هەورامی، جەخت لەوە دەکاتەوە، پارتی بە ئەزموون دەرکەوتووە بەهێز بێت کوردستان بەهێز بووە، بە پێچەوانەشەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان فریادڕەسی کوردستان بووە، بۆ هەموو قۆناغێکی سیاسی ئامادەیە.

داوامان کردووە بە یەک لیست بەشداریی هەڵبژاردنەکان بکەین

هه‌ورامی زیاتر گوتی: بۆ ئەم هەڵبژاردنە داوامان کرد لە ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم بە یەک لیست بەشداریی هەڵبژاردنەکان بکەین، هەموو هەوڵێکمان بۆ ئەوەیە جارێکی دیکە بە عەرەبکردن لە کەرکووک ڕوو نەدادەتەوە، بە بەرنامە لایەنەکان کار لەسەر ئەوە دەکەن پارتی لە حوکمڕانی نەینەوا داببڕێنن.

پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێم و ڕێککەوتنی لایەنەکان

ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسی پارتی دەشڵێت: لە دوای هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان، پارتی دەرگای گفتوگۆی لەگەڵ تەواوی لایەنەکان کردووەتەوە، داوامان لە هەموو لایەنەکان کردووە، حکوومەتێکی بنکەفراوان و یەکڕیزی نیشتیمانیی پێك بهێنرێت، کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەچێتە دوای هەڵبژاردنەکانی عێراق، چونکە یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان نایەوێت، لە دوای هەڵبژاردنەکانی عێراق دەیان سیناریۆی نوێ دێنە ئاراوە.

هێمن هەورامی، گوتیشی: سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی خۆڕاگر بوو، توانی هەرێمی کوردستان لە کۆمەڵێک تەنگژە ڕزگار بکات، کابینەی نۆیەم سیاسەتی پارتی جێبەجێ کردووە و دواکەوتنی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت نەنگییە.