زانا مەلا خالید: پارتی زامنی پاراستنی كوردستانه‌

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسی لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، هەر کاتێک پارتی بەهێز بیت، هەرێمی کوردستان بەهێز دەبێت و خۆمان بە خاوەنداریەتیی دۆزی گەلی کورد دەزانین.

زانا مەلا خالید، بەرپرسی لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان، یەکشەممە، 12ـی 2025، بە کوردستان24ـی گوتی: عەقڵیەتی حوکمڕانی ئێستای عێراق ناوەندییە نەوەک فیدراڵی، ئەم هەڵبژاردنە بۆ هەموو گەلی کورد و تەواوی پارتە سیاسییەکان گرنگە.

هەروەها گوتی: هەر کاتێک پارتی بەهێز بێت دۆزی کورد بەهێز دەبێت، هەروەها لە ڕابردوو هەر لایەنێک ویستوویەتی دۆزی ڕەوای گەلی کورد لەناو ببات تیرێکی ئاراستەی پارتی کردووە، چونکە ئێمە خاوەنداریەتیی ئەم دۆزە دەکەین.

باسی لەوەش کرد، مەسرور بارزانی، نوێنەرایەتیی پارتی دیموکراتی کوردستانی کرد لە حوکمڕانی هەرێمی کوردستان و دیدگا و سیاسەتی ئەو حزبەی جێبەجێ کردووە، هەر بۆیە خەرمان و کارەکانی پارتی ئەوندە زۆرن لە حوکمڕانی کاتمان نییە باسی لایەنەکانی دیکە بکەین، هاوکات بڕیارمان داوە بانگەشەیەکی هێمنانە بکەین.

ئاماژەی بەوە کرد، هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان دەیانەوێت لە دەستێکی سەلامەت و پارێزراوبن، بێگوومان ئەو دەستە سەلامەت و پارێزراوە پارتییە، مێژوو شاهێدە و بڕیار دەدات کە پارتی لە هێڵی پێشەوەی قوربانیدانی کوردستانە.

گوتیشی: تاکه‌ حزب بە خۆڕاگری مایەوە و لە بەرپرسیاریه‌تیی ڕانەکات پارتییە، یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان نایەوێت هەرێمی کوردستان بەهێز بێت.

بەرپرسی لقی دووی پارتی، ڕەخنە لە قوباد تاڵەبانی دەگرێت و دەڵێت: پێویستە سوپاسی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بکات بەهۆی پرۆژەی ڕووناکییەوە دەتوانێت لە بەردەم شاشە بانگەشەی هەڵبژاردن بکات.