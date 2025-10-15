دانەگاز: توانای بەرهەمهێنان لەکێڵگەی کۆرمۆر 50% بەرزکراوەتەوە

پێش دوو کاتژمێر

کۆمپانیای دانە گاز ڕایگەیاند، توانای بەرهەمهێنانیان لە کێڵگەی کۆرمۆر بە ڕێژەی لە %50 بەرزکردووەتەوە و هەروەها پڕۆژەی کۆرمۆر 250ش بەر لەوادەی خۆی تەواو کراوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی تشرینی یەکەمی 2025، کۆمپانیای دانە گاز لەراگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، پڕۆژەی کۆرمۆر 250ـ یان بەر لەوادەی خۆی ​​تەواو کردووە، کۆمپانیای کۆرمۆر 250، گەورەترین کۆمپانیای تایبەتی گازی سروشتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە، بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمپانیای نەوتی هیلال، کە یەکەم کۆمپانیای تایبەت بە گەڕان و بەرهەمهێنانی نەوت و گازە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، دەستپێکردنی فرۆشتنی بازرگانی گازی لە پرۆژەی کۆرمۆر 250 لە هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند.

پڕۆژەی کۆرمۆر 250 هەشت مانگ پێش وادەی دیاریکراو تەواو بووە و نزیکەی 250 ملیۆن پێ سێجا ستاندارد لە ڕۆژێکدا توانای پرۆسێسکردن زیاد دەکات، کە 50% زیادبوونی توانای ئێستایە، بەمەش کۆی توانای کێڵگەی کۆرمۆر دەگاتە 750 ملیۆن پی سێجا، ئەم توانا زیادەیە یارمەتیدەر دەبێت بۆ دابینکردنی خواستی کارەبای عێراق لەڕێگەی دابینکردنی بڕێکی زۆر گازی سروشتی پاک.

دانە گاز ئاماژەی بەوەشدا، ئەم فراوانکردنە دەبێتە هۆی بەرزکردنەوەی توانای بەرهەمهێنانی کارەبا و پاڵپشتی گەشەی پیشەسازی لە هەرێمی کوردستان و هەروەها دەبێتە بەهێزکردنی پرۆژەی "ڕووناکی"ـی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێریی و دابینکردنی کارەبا بۆ پارێزگاکانی دیکەی عێراق.

کۆی وەبەرهێنانی پڕۆژەکە 1.1 ملیار دۆلار بووە، پڕۆژەکە زیاتر لە 10 هەزار هەلی کاری ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی ڕەخساندووە، ئەمەش وایکردووە ببێتە یەکێک لە گەورەترین پڕۆژەکانی ژێرخانی کەرتی تایبەت لە عێراق لە ساڵانی ڕابردوودا.

مەجید جەعفەر، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای نەوتی هیلال و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری دانە گاز گوتی: "تەواوکردنی پڕۆژەی کۆرمور 250 پێش کاتی دیاریکراو دەستکەوتێکی گرنگە بۆ هەردوو کۆمپانیا، ئەمەش بەڵگەیەکی بەهێزە لەسەر پابەندبوونمان بە هەرێمی کوردستان و توانامان بۆ سوودوەرگرتن لە سەرچاوەکانی وزەی هەرێم. هەورەها بەردەوام دەبین بۆ پەرەپێدانی خزمەتگوزارییەکان و دابینکردنی وزەی پاک و بەردەوام بۆ ناوچەکە و عێراق."

ئاماژەی بەوەشکرد، "سوپاس و پێزانینی خۆمان بۆ پاڵپشتییە گەورەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەردەبڕین، کە توانیمان بەسەر ئاستەنگەکاندا زاڵ بین و کارکردنمان بەدرێژایی قۆناغەکانی پڕۆژەکە بپارێزین."

پرۆژەی کۆرمۆر250

ئەو گازەی کە لە پڕۆژەی کۆرمۆر250 بەرهەم دێت، دەبێتە هۆی پڕکردنەوەی خواستی وزەی پەرەسەندوو لە هەرێمی کوردستان و لە سەرانسەری وڵاتدا، دامەزراوە نوێیەکە ڕۆژانە نزیکەی حەوت هەزار بەرمیل چڕکراوە و 460 تۆن گازی LPG بەرهەم دەهێنێت، بەمەش بەرهەمهێنانی ڕۆژانە بۆ 15 هەزار و 200 بەرمیل چڕکراو و 1070 تۆن LPG بەرز دەکاتەوە.

دانەگاز و کۆمپانیای نەوتی هیلال لە ساڵی 2024دا کارکردنیان لە پرۆژەی کۆرمۆر 250 گرتە ئەستۆ، لە نزیکەوە لەگەڵ هاوبەشەکان کاریان کردووە، ئەمەش بریتی بووە لە دووبارە قەبارەدانانەوەی خشتەکان و وەرگرتنی شێوازەکانی جێبەجێکردنی خێرا کە بووە هۆی زوو تەواوبوون و دەستپێکردنی فرۆشتنی گازی بازرگانی.

پڕۆژەکە تواناکانی هەردوو کۆمپانیاکە لە گەیاندنی پڕۆژەی ئاڵۆزی گازی سروشتیدا نیشان دا. ئەو شارەزایی و سیستەمەی لە ماوەی پڕۆژەکەدا پەرەی پێدراوە، بەشدار دەبێت لە چەسپاندنی پێگەی خۆیان وەک سەرکردەی متمانەپێکراو لە پەرەپێدانی پڕۆژەکانی ژێرخانی. ژێرخانی وزەی هەرێم، زەمینەخۆشکەر بۆ پڕۆژەکانی تری داهاتوو.

لەگەڵ ئەوەی ئێستا پڕۆژەی کۆرمۆر 250 دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە، ئێستا هەردوو کۆمپانیاکە سەرنجیان لەسەر قۆناغی داهاتووە، کە بریتییە لە هەڵسەنگاندنی زیاتر و کاری فراوانکردنی لە کێڵگەی کۆرمۆر و بەردەوامی پێشکەوتن لە کێڵگەی چەمچەماڵ بۆ دابینکردنی سەرچاوەی گازی زیادە کە سوودی بۆ ناوچەکە و عێراق بە گشتی دەبێت.