لە سەرەتای 2026 حکوومەتی عێراق دەست بە بڕینی نان دەکات

پێش دوو کاتژمێر

حکوومەتی عێراقی فیدراڵ بڕیاری داوە لە سەرەتای ساڵی نوێ دەست بە بڕینی بەشەخۆراکی ئەو خێزانانە بکات، کە مووچەخۆری حکوومەتن و مووچەی مانگانەیان سەرووی ملیۆنێک و 500 هەزار دینارە، بەڵام وەزارەتی بازرگانیی هەرێمی کوردستان پشتیوانی لە بڕیارەکە ناکات و پێشنیازی کردووە، باشتر وایە پەلە نەکرێت، چونکە بارگرانییەکی زیاتر دەخاتە سەر مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان.

بە بڕیاری وەزارەتی بازرگانیی عێراق، هەر فەرمانبەرێکی حکوومەت مووچەکەی لە یەک ملیۆن و 500 هەزار دینار زیاتر بێت، بەشەخۆراکی مانگانەی خۆی و تەواوی ئەندامانی خێزانەکە دەبڕدرێت، لە بەرانبەردا سەبەتەی خۆراکی چاودێریی کۆمەڵایەتی زیاد دەکرێت.

وەزارەتی بازرگانیی هەرێمی کوردستانیش ئەم بڕیارە بە باش نازانێت، پێی وایە لەگەڵ بارودۆخی دارایی ئێستای مووچەخۆرانی هەرێم نەگوجاوە.

ئەیسەر ‌غەریری، وەزیری بازرگانیی عێراق ڕایگەیاند، ئەم بڕیارەی لە بارەی بەشەخۆراکی مانگانەی هاووڵاتییانەوە دراوە، تەنیا ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە مووچەخۆرن و مووچەکانیان لە سەرووی یەک ملیۆن و 500 هەزار دینارە.

ئاماژەی بەوەکردووە، کەسێک مووچەخۆر بێت و مانگانە بڕی یەک ملیۆن و نیو مووچە وەربگرێت، کەسێکی دیکەش کاسب بێت و داهاتی مانگانەی تەنیا 500 هەزار دینار بێت، نابێت حکوومەت وەکوو یەک پشتگیری و مامەڵەی ئابووری و داراییان لەگەڵدا بکات، پێویستە بە شێوەیەکی دادپەروەرانە مامەڵەیان لەگەڵ بكرێت.

هەروەها گوتی، بڕیاری پێشووتر بە یەک ملیۆن و 500 هەزار دیاریی کرابوو، دواتر پێشنیاز کرا بکرێت بە دوو ملیۆن دینار، واتا ئەو کەسانەی مانگانە بڕی دوو ملیۆن دینار مووچە لە حکوومەت وەردەگرن، بەشەخۆراکیان ببڕدرێت، بەڵام لە سەرەتای ساڵی نوێوه‌ حکوومەت دەگەڕێتەوە سەر بڕیاری یەکەم، کە بڕی مووچەکە بە یەک ملیۆن و 500 هەزار دینار دیاریی کراوە.

لە بارەی پشتیوانیی ئەو کەسانەی چاودێریی کۆمەڵایەتیی دەیانگرێتەوە، وەزیرەکەی حکوومەتی فیدراڵ ڕایگەیاندووە، 12 بەشەخۆراکی زیادە دەدرێت بەو چینە، کە ئێستا ژمارەیان نزیکەی حەوت ملیۆن کەسە.

هەر لە بارەی بڕیارەکەی وەزارەتی بازرگانیی حکوومەتی فیدراڵی عێراق، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان، تایبەت بە کوردستان24، ڕایگەیاند، وەزارەتی بازرگانیی هەرێم ئەم بڕیارەی عێراق بە باش نازانێت، بەهۆی ئەم بارودۆخە داراییەی کە مووچەخۆرانی هەرێم تێیدان، چونکە ئەم بڕیارە هێندەی دیکە دۆخی مووچەخۆرانی کوردستان خراپتر دەکات.

گوتیشی: بۆیە بە وەزارەتی بازرگانی عێراقیمان ڕاگەیاندووە، لە جێبەجێکردنی بڕیارێکی لەم شێوەیە پەلە نەکرێت و ڕەچاوی دۆخی دارایی سەرجەم مووچەخۆران بکرێت، بە تایبەتی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان.

وەزارەتی بازرگانیی فیدراڵ لە 8ـی ئایاری 2025، پرۆسەی بە ئەلیکترۆنیکردنی بریکارەکانی خۆراک لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد، سەرەتاش پرۆسەکە لە پارێزگای هەڵەبجە جێبەجێ کرا و لە سەرەتای مانگی ڕابردوودا پرۆسەی پڕکردنەوی فۆرمەکە کۆتاییهات و بەگوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی بازرگانیی هەرێمی کوردستان ڕێژەی پڕکردنەوەی فۆرمی ئەلیکترۆنییەکە بەم شێوەیە بووە:

پارێزگای هەڵەبجە 89%

پارێزگای سلێمانی 88%

پارێزگای هەولێر 87%

پارێزگای دهۆک 83%

لە هەرێمی کوردستان نزیکەی هەشت هەزار بریکاری ئارد و خۆراک هەیه‌ و پێنج ملیۆن و 350 هەزار کەس بەشەخۆراکی مانگانە وەردەگرن.