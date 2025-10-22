مەسرور بارزانی: پرۆسەی ئاشتی سەربگرێت، گوند و ناوچە سنوورییەکانمان ئاوەدان دەکەینەوە
سیاسی

گوتاری مەسرور بارزانی لە ئاهەنگی بانگەشەی پارتی لە ئامێدی

کوردستان

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275ی پارتی لە ئامێدی بەڕێوەدەچێت.

