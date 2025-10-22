گوتاری مەسرور بارزانی لە ئاهەنگی بانگەشەی پارتی لە ئامێدی
ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275ی پارتی لە ئامێدی بەڕێوەدەچێت.
نوێ دەکرێتەوە..
مەسرور بارزانی: پرۆسەی ئاشتی سەربگرێت، گوند و ناوچە سنوورییەکانمان ئاوەدان دەکەینەوە
مەسرور بارزانی: حکوومەتی عێراق لە جیاتی قەرەبووکردنەوەی قوربانییانی ئەنفال، ئێمەی سزا دایەوە
مەسرور بارزانی: هەوێنی شۆڕش و هیوای پاشەڕۆژی کوردستان، پارتییە
مەسرور بارزانی: پێویستە مافی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان و عێراق یەکسان بێت
مەسرور بارزانی: دەمانەوێت باشترین ژیان پێشکەشی خەڵكی هەرێمی کوردستان بکەین
مەسرور بارزانی: بەشێکی زۆری خەڵکی عێراق پەنایان بۆ سەرۆک بارزانی و هەرێمی کوردستان هێناوە
مەسرور بارزانی: کێشەی ئێمە لەگەڵ بەغدا تەنیا مووچە نییە
مەسرور بارزانی: بە دەنگدان دەتوانین ڕێگری لە پلانی ناحەزان و داگیرکەران بکەین
مەسرور بارزانی: دەڤەری ئامێدی لانکەی شۆڕش و داستانەکانی گەلی کورد بووە
بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی ئاهەنگی بانگەشەی پارتی لە ئامێدی بەڕێوەدەچێت
ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275ی پارتی لە ئامێدی بەڕێوەدەچێت.
نوێ دەکرێتەوە..