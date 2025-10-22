مەسرور بارزانی: بە دەنگدان دەتوانین ڕێگری لە پلانی ناحەزان و داگیرکەران بکەین

پێش 48 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275ی پارتی لە ئامێدی، لە گوتارێکدا ئاماژەی بەوە دا "زۆر پێویستە بچینە سەر سندووقەکانی دەنگدان و ڕێگری لە پلانی ناحەزان و داگیرکەران بکەین. پێویستە دەنگ بە نوێنەرەکانمان بدەین تا بچنە بەغدا و بەرگریی لە مافە دەستوورییەکانی خەڵكی کوردستان بکەن. ڕاستە دوای ڕووخانی ڕژێمی بەعسی پێشوو، لاپەرەیەکی نوێمان کردووەتەوە و هیوایەکی زۆرمان هەبوو کە دیموکراسییەت و فیدراڵییەت مافە دەستوورییەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان دەستەبەر دەکات، بەڵام بەداخەوە مافە دەستوورییەکانمان پێشێل کران."

