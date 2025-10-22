مەسرور بارزانی: کێشەی ئێمە لەگەڵ بەغدا تەنیا مووچە نییە

پێش 43 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275ی پارتی لە ئامێدی، لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "کێشەی ئێمە لەگەڵ بەغدا تەنیا مووچە نییە، بەڵام زۆر جار ناحەزانمان ویستوویانە ئێمە بە پرسی مووچەوە سەرقاڵ بکەن. مافێکی سەرەتایی خەڵکی هەرێمی کوردستانە وەک هەر کەسێکی دیکە مووچەکەی وەربگرێت، منەتی تێدا نییە و کەسیش خێرمان پێ ناکات. مافی ئێمە زۆر لەم پرسە زیاترە. دەبێت ئەوان مەمنوون بن، ئێمە تەنیا داوای مووچە بکەین، دەبێت مەمنوون بن بە مانەوە لە فیدراڵییەتی عێراقدا ڕازی بین."

نوێ دەکرێتەوە..