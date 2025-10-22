مەسرور بارزانی: بەشێکی زۆری خەڵکی عێراق پەنایان بۆ سەرۆک بارزانی و هەرێمی کوردستان هێناوە

پێش 38 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275ی پارتی لە ئامێدی، لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "پێویستە کاندیدانی پارتی لە بەغدا، بەرگریی لە مافەکانی خەڵکی هەموو هەرێمی کوردستان و عێراق بگرن، چونکە لە زۆر ناوچەی عێراقیش خەڵکانێک هەن پەنایان بۆ سەرۆک بارزانی و هەرێمی کوردستان هێناوە. لە بەشێکی زۆری شارەکانی عێراق، بارودۆخ و گوزەرانی خەڵک زۆر خراپە؛ ئاو، کارەبا، ئەمنییەت، قوتابخانە و خزمەتگوزارییەکانی دیکەیان نییە. هیچ هیوایەکیان نییە، ئێستا تاکە هیوایان ئەوەیە، ئێمە هاوکارییان بکەین."

نوێ دەکرێتەوە...