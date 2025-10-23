نووری مالیکی هۆشداریی لە دواخستنی هەڵبژاردن دەدات و بە 'پیلانێکی گەورە' ناوی دەبات

پێش دوو کاتژمێر

نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاند، هەوڵی دواخستنی هەڵبژاردنەکان پیلانێکی گەورەیە و لە دەرەوەی وڵاتەوە بۆی دانراوە، ئاماژەی بەوەدا، عێراق وڵاتێکی ئامانجدارە بۆیە دەبێت چەک تەنیا لەدەستی دەوڵەت بێت.

نووری مالیکی لە چوارچێوەی بانگەشەی هەڵبژاردندا لە پارێزگای دیوانییە گوتی: "هەڵبژاردن ڕۆژێکی گەورەیە لە مێژووی عێراقدا بۆ پاراستنی پرۆسەی سیاسی"، گوتیشی "هەڵبژاردن ئەرکێکی نیشتمانییە و بناغەی دەوڵەتە، کە دامەزراوە و ئیدارەکان و حکوومەتەکان لێیەوە دابەشدەکرێنەوە".

نووری مالیکی باسی لەوەشکرد، "هەوڵ بۆ دواخستنی هەڵبژاردن، پیلانێکی گەورەیە لە دەرەوەی وڵات بۆی دانراوە"، ڕاشیگەیاند، "هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا ئەنجامدەدرێت، چونکە نوێنەرایەتی دیموکراسی دەکەن".

سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا جەختیشی کردەوە، "ئەنجامنەدانی هەڵبژاردن بە واتای داڕمانی شەرعیەتی ئەنجوومەنی نوێنەران و حکوومەتە"، گوتیشی "دەستوورەکەمان هیچ شتێکی بە ناوی حکوومەتی فریاگوزاریی تێدانییە، چونکە بە مانای کەوتنە ناو ئاژاوە دێت."

ڕوونیشی کردەوە، "عێراق وڵاتێکی گرنگە لە ناوچەکەدا و بۆیە دەکرێتە ئامانج، هەروەها ناتوانین وڵاتەکەمان و سەروەری عێراق ڕادەستی ئەو پلانانە بکەین."

ئاماژەی بەوەشکرد، ئێمە عێراقێکی دەستووری و دیموکراسیمان دەوێت کە لەڕووی سیاسی و ئابووری و سەربازییەوە بەهێز بێت"، دەشڵێت "باشترین زانایانی ئایینی و مەرجەع و ڕۆلەکانی بزووتنەوەی ئیسلامی بوونە قوربانیی دەستی ڕژێمی دیکتاتۆری بەعس، بۆیە هەرگیز ڕێگە نادەین سەرانی بەعس بگەڕێنەوە ناو پرۆسەی سیاسی.

نووری مالیکی دەشڵێت: ئێمە عێراقێکمان دەوێت کە سەروەرییەکەی پێشێل نەکرێت، ڕێگە نادەین کەسانی دیکە دەستوەردان لە کاروباری ئێمەدا بکەن، گوتیشی: ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە وادەی خۆیدا، لەناو ئەو بارودۆخە ئاڵۆز و ناسەقامگیرەدا، پەیامێکی دڵنیاکەرەوە دەنێرێت.

باسی لەوەشکرد، ئێمە پێمان وایە دەبێت چەک لە دەستی دەوڵەتدا بێت، هەروەها دەبێت عێراق بە ئاسایشی نیشتمانی بەهێز بکرێت کە پارێزگاری لە هاووڵاتیان بکات و ڕێز لە دەستوور بگرێت.

بڕیارە 11ـی تشرینی یەکەمی ئەمساڵ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەرێوەبچێت و کێبڕکێ لەسەر 329 کورسی پەرلەمانی دەکرێت.