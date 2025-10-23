ڕێکخراوێکی سەربازیی ئەمەریکی: واشنتن لە بڕیاری کشانەوەی هێزەکانی لە عێراق پاشگەزبووەتەوە

پێش کاتژمێرێک

رێکخراوی "ئەنتی وۆر"ـی ئەمەریکی ڕایگەیاندووە، ئیدارەی کۆشکی سپی لە بڕیاری کشانەوەی هێزەکانی لە عێراق پاشگەزبووەتەوە.

بەپێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوەکە، ئەمەریکا هەڵوێستی پێشووی خۆی گۆڕیوە سەبارەت بە کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی لە عێراق. ئێستا بڕیارە ژمارەیەک ڕاوێژکاری ئەمەریکی لە چەند بنکەیەکی سەربازی لە وڵاتدا بمێننەوە، کە دیارترینیان بنکەکانی "عەین ئەسەد" و "حەریرن".

لەو چوارچێوەیەدا، بەرپرسانی ئەمەریکا ئاماژەیان بەوە کردووە، سەرەڕای ڕێککەوتنی پێشوو لە نێوان عێراق و ئەمەریکا کە بڕیار بوو تا ساڵی 2026 گشت هێزە ئەمەریکییەکان لە عێراق بکشێنەوە، ئێستا گۆڕانکارییەکی ئاشکرا لە گوتاری ئەمەریکادا بەدی دەکرێت.

ئیدارەی ئەمەریکا ڕوونی کردووەتەوە، ئەو ڕێککەوتنە بە واتای کۆتاییهاتنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان دژی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش دێت، بەڵام بە واتای کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی ئەمەریکا نایەت. بۆیە، ئەو هێزانە بەگوێرەی مەرجەکانی ڕێککەوتنی ئەمنی هاوبەشی نێوان هەردوو وڵات لە عێراقدا دەمێننەوە.

لەم دواییانەدا پرسی کشانەوە یان مانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بووەتە یەکێک لە بابەتە گەرمەکانی ناوچەکە و جیهان، بەتایبەتی لەدوای تەواوبوونی ئەرکی شەڕکەریی هێزەکانی ئەمریکا لە کۆتایی ساڵی 2021دا.

لە ساڵی 2021، واشنتن و بەغدا بە فەرمی کۆتاییهاتنی ئەرکی شەڕکەریی هێزەکانی ئەمریکایان لە عێراق ڕاگەیاند. بەپێی ئەو ڕێککەوتنە، ڕۆڵی هێزەکانی ئەمریکا گۆڕا بۆ ڕاوێژکاری و پشتیوانیکردنی هێزە عێراقییەکان لە شەڕی دژی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش. بەرپرسانی ئەمریکا جەختیان لەوە کردووەتەوە کە مانەوەی هێزەکانیان لە عێراق بە مەبەستی ڕێگریکردنە لە سەرهەڵدانەوەی داعش.

لەکاتێکدا حکوومەتی عێراق خوازیاری کۆتاییهاتنی ئەرکی هاوپەیمانان و چوونە دەرەوەی هێزە بیانییەکانە، بەڵام هاوکات دانی بەوەدا ناوە کە هێشتا پێویستی بە هاوکاری و ڕاهێنانی سەربازی هەیە بۆ بەهێزکردنی تواناکانی دژ بە تیرۆر. لایەنە سیاسییەکانی عێراقیش هەڵوێستی جیاوازیان هەیە، هەندێکیان بە توندی داوای کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی ئەمەریکا دەکەن و دژی درێژکردنەوەی ماوەی مانەوەیانن.

ئەمە لە کاتێکدایە کە هێزەکانی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی لە ساڵی 2014ـەوە لەسەر داوای فەرمیی حکوومەتی عێراق و بە مەبەستی بەرەنگاربوونەوەی رێکخراوی داعش، لە عێراق جێگیر بوون.