لێدوانەكانی لامین یامال ژووری جلگۆڕینی ریال مەدرید توڕە دەكەن

ریال مەدرید یاریزانێكی رادەسپێرێت بۆ ئەوەی قسە لەگەڵ لامین بكەن

پێش دوو کاتژمێر

لێدوانەكانی لامین یامال، ئەستێرەی یانەی بارسێلۆنا ژووری جلگۆڕینی یاریزانانی ریال مەدریدی توڕە كردووە و پێشبینی دەكرێت كاریگەری لەسەر هەڵبژاردەی ئیسپانیاش دروست بكات، لەمبارەیەوە، ئیدۆ ئەگیرێ ڕۆژنامەنووسی ئیسپانیا لێدوانەكانی لامینی بە كارێكی "گەمژە و بێرێزی" وەسف كرد، لە لایەكی دیكەیشەوە، ریال مەدرید یاریزانێكی یانەكەی رادەسپێرێت بۆ ئەوەی پێش كلاسیكۆ قسە لەگەڵ لامین یامال بكات.

لامین یامال لە چاوپێكەوتنێكی تایبەت دوو رۆژ پێش كلاسیكۆ رایگەیاند هیچ شتێك مەحاڵ نییە رەنگە ئەمجارەش لەنێو سانتیاگۆ بێرنابیۆ (4 ـ 0) سەركەوتن تۆمار بكەن، دەشڵێت: ریال مەدرید فێڵ لە ناوبژیوانان دەكات، دواتر لە رێگەی كەناڵە تەلەڤزیۆنەكەی زۆرترین رەخنە لە ناوبژیوانان دەگرێت، ئەم كارەش پیشەی بەردەوامی خۆیانە.

لێدوانەكانی لامین یامال لەنێو میدیایەكانی ئیسپانیا هەرای نایەوە، ئیدۆ ئەگێری رۆژنامەنووسی ناوداری ئیسپانیا لە بەرنامەی ئێل چێرینگیتۆ رایگەیاند لامین یامال هەست بە بەرپرسیاریەتی ناكات، لەوە تێناگات نوێنەرایەتی هەڵبژاردەی ئیسپانیا دەكات، دەشڵێت: كارەساتە لامین لە پەخشێكی راستەوخۆ یاریزانانی ریال مەدرید بە دزیكردن تۆمەتبار بكات كە سەرجەمیان لە هەڵبژاردەی ئیسپانیا هاوڕێی ئەون.

ریال مەدرید توڕەیە

رۆژنامەی موندۆ دیپۆرتیڤۆی كەتەلۆنیا ئاشكرای كردووە بەهۆی لێدوانەكانی لامین یامال لەنێو ژووری جلگۆڕینی ریال مەدرید مشتومڕێكی زۆر دروست بووە و هەموویان توڕەبوونە و پێیانوایە ئەو لێداونانەی لامین دەبێتە نەریتێكی خراپ.

لە لایەكی دیكەیشەوە ئیدارەی ریال مەدرید بەنیازە گفتوگۆ لەگەڵ ئەو یاریزانەی بارسێلۆنا بكەن، دانی كارڤاخاڵ كاپتنی ریال مەدرید راسپێردراوە بۆ ئەوەی پێش كلاسیكۆ لەگەڵ لامین قسە بكات.

رۆژنامەی موندۆ نووسیویەتی: ریال مەدرید پێیوایە لێدوانەكانی لامین پشێوی و ئاڵۆزی دەخاتە نێو یاریزانانی هەڵبژاردەی ئیسپانیا، تەنانەت كاریگەری لەسەر كەمپی مەشقی هەڵبژاردەكە دروست دەكات كە بڕیارە رۆژی 10ـی مانگی داهاتوو ئیسپانیا ئامادەكاری بۆ دوو یاریی كۆتایی لە پاڵاوتنەكانی مۆندیالی 2026 بەرامبەر جۆرجیا و توركیا بكات.



دۆخی هەردوو یانە پێش كلاسیكۆ

بارسێلۆنا لەم وەرزەی لالیگا لە كۆی 9 یاری، 7 بردنەوە، یەكسانبوونێك و دۆڕانێكی هەیە، لە بەرامبەردا ریال مەدرید لە كۆی 9 یاری، 8 بردنەوە و دۆڕانێكی هەیە، دۆڕانەكەشی بەرامبەر ئاتڵێتیكۆ مەدریدی ركابەری بوو بە ئەنجامی (2 ـ 5) گۆڵ. ئێستا بارسێلۆنا 22 خاڵی کۆکردۆتەوە و بە دوو خاڵ لە دوای ریال مەدریدی پێشەنگی لالیگایە.



كلاسیكۆی بە ئازار

وەرزی 2024-2025 كلاسیكۆ بۆ ڕیال مەدرید کابوسێک بوو لە سەرجەم پاڵەوانێتییەكانی وەرزی رابردوو هیچ یارییەكی كلاسیكۆی لە بارسێلۆنای ركابەری نەبردەوە و سەرجەمیان دۆڕاند، لە بەرامبەردا بارسێلۆنا 3 نازناوی لە چنگی ریال مەدرید دەرهێنا.