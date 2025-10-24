سیاسی

زبڵ به‌غدای بۆگه‌ن كردووه‌ و به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تیی ژینگه‌ی شاره‌كه‌ش دان به‌و ڕاستییه‌دا ده‌نێت

نه‌گبه‌تی عێراقییه‌كان له‌وه‌دایه‌، پایته‌خته‌كه‌یان به‌راورد به‌ ته‌واوی پارێزگا و شاره‌كانی دیكه‌ی وڵاته‌كه‌یان و ته‌نانه‌ت پایته‌ختی وڵاتانی جیهانیش، له‌ هه‌مووان پیستره و ژینگه‌یه‌كی خنكێنه‌ری هه‌یه‌، له‌ كاتێكدا به‌غدا له‌ مێژووی شارستانیه‌تیی ئیسلامیی یه‌كێك بووه‌ له‌ دڵڕفێنترین شوێنه‌كان و له‌ ساڵی 762ـی زایینی له‌ لایه‌ن ئه‌بو جه‌عفه‌ری مه‌نسوور، خه‌لیفه‌ی عه‌باسیی دروست كراوه‌ و پاش چوار له‌ دروستكردنیشی واته‌ له‌ ساڵی 766ـی زایینی كردوویه‌تی پایته‌خت و شوێنی سه‌ره‌كی نیشته‌جێبوونی خۆی.

عێراقییه‌كان به‌ گشتی و به‌غداییه‌كان به‌ تایبه‌تی له‌ ڕابردوودا شانازییان به‌ پایته‌خته‌كه‌یان ده‌كرد؛ چونكه‌ سه‌رده‌مانێك كێبه‌ركێی هه‌موو پایته‌خته‌كانی وڵاتانی ده‌كرد و ژینگه‌یه‌كی جوان و سه‌رنجڕاكێشی بۆ ژیان هه‌بوو؛ هه‌ر كه‌ ناوی به‌غدا ده‌هات، خه‌ڵك بیری بۆ لای شارستانیه‌تی و ڕۆشنبیری و ئه‌ته‌كێت ده‌چوو، به‌ڵام له‌ دوای ساڵی 2003ـوه‌، ئه‌م دۆخه‌ پێچه‌وانه‌ بووه‌وه‌، به‌ تایبه‌تی كاتێك له‌ 2006 شه‌ڕی تایه‌فه‌گه‌ری سه‌ری هه‌ڵدا و پایته‌خت بووه‌ جه‌نگه‌ڵ و گرووپگه‌لێكی چه‌كداری له‌ تایه‌فه‌ جیاجیاكان، جوانییان له‌ سیمای شاره‌كه‌ نه‌هێشت و له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی كردییانه‌ سه‌ربازگه‌، هاوكات له‌ ئه‌نجامدا زیانێكی زۆریش به‌ر ژینگه‌كه‌ی كه‌وت و له‌ پاڵیشیدا یاسا و ڕێنماییه‌كان نه‌مان و سیستم له‌و پایته‌خته‌ بوونی نه‌ما و حكوومه‌تیش له‌ به‌رانبه‌ردا، وه‌ك پیرێكی كه‌نه‌فت و ده‌رده‌دارێك نه‌یتوانی چاره‌ی ئه‌و برینانه‌ بكات.

پاشماوه‌ی زبڵ و خاشاك له‌ كووچه‌ و كۆڵان و گه‌ڕه‌كه‌كانی به‌غدا، ڕووخساری ئه‌و شاره‌یان شێواندووه‌، ئه‌مه‌ش به‌ڵگه‌یه‌ له‌سه‌ر نه‌بوونی خزمه‌تگوزاریی پێویست بۆ دانیشتووانه‌كه‌ی و كه‌مته‌رخه‌می حكوومه‌ت و حكوومه‌تی خۆجێیی له‌ ئاست هاووڵاتییانیاندا. 

دانیشتووانی به‌غدا له‌ په‌یج و تۆڕه‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كاندا باس له‌وه‌ ده‌كه‌ن، حكوومه‌ت خه‌میان لێ ناخوات و له‌ ئاست پاكڕاگرتنی شاره‌كه‌یان سست و نابه‌رپرسه‌، به‌ شێوه‌یه‌ك گله‌یی ئه‌وه‌ ده‌كه‌ن، شاره‌وانی و تیمه‌كانی جار هه‌یه‌، هه‌فته‌یه‌ك بۆ ده‌ ڕۆژ جاری وایش هه‌یه‌ بۆ ماوه‌ی مانگێك نابینرێن و زبڵ و خاشاكی كووچه‌ و كۆڵان و گه‌ڕه‌كه‌كان هه‌ڵناگرن و خاوێن ناكه‌نه‌وه‌، ئه‌مه‌ش له‌ وه‌رزی هاوین و پاییزدا زۆر بێزاری كردوون، كه‌ جگه‌ له‌ بۆنی ناخۆش، هاوكات مێروو و مێشووله‌ نه‌خۆشی جیاجیان له‌م ڕێگه‌یه‌وه‌ بۆ ده‌گوازنه‌وه‌.

دانیشتووانی به‌غدا جه‌خت ده‌كه‌نه‌وه‌ نه‌بوونی خزمه‌تگوزاری پاككردنه‌وه‌ی شاره‌كه‌یان له‌ لایه‌ن حكوومه‌ت و حكوومه‌تی خۆجێیی، وایكردووه‌ زیانێكی گه‌وره‌ی ژینگه‌یی و ته‌ندروستییان به‌ر بكه‌وێت. هاووڵاتییان ئه‌مه‌ به‌ پێشێلكردنی مافه‌كانیان و بێڕێزیكردن به‌ ژیان و ته‌ندروستی و پاكوخاوێنییان لێك ده‌ده‌نه‌وه‌.

ڕێكخراوه‌كانی كۆمه‌ڵی مه‌ده‌نی به‌تایبه‌تی ڕێكخراوه‌كانی ژینگه‌پارێزی له‌ ئه‌یلوولی ئه‌م ساڵدا، ئامارێكیان بڵاو كردبووه‌وه‌ و تێیدا ئاماژه‌یان به‌وه‌ كردبوو، زبڵ و خاشاكی ڕۆژانه‌ی به‌غدا به‌ هه‌شت بۆ 10 هه‌زار تۆن ده‌خه‌مڵێندرێت، به‌ شێوه‌یه‌ك هه‌ر تاكێكی به‌غدا ڕۆژانه‌ كیلۆیه‌ك بۆ كیلۆیه‌ك و 250 گرام پاشماوه‌ به‌جێ ده‌هێڵێت.

هه‌ینی، 24ـی تشرینی یه‌كه‌می 2025، به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تیی ژینگه‌ی به‌غدا تایبه‌ت به‌ میدیا عێراقییه‌كان دانی به‌و ڕاستییه‌دا نا، كه‌ زبڵ و خاشاكێكی زۆر له‌ به‌غدا هه‌یه‌ و به‌سه‌ر یه‌كه‌وه‌ كه‌ڵه‌كه‌ بووه‌. به‌ گوته‌ی سادق حاته‌م، به‌ڕێوه‌به‌ری به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تییه‌كه‌ش، هه‌وڵیان هه‌یه‌ بۆ پاككردنه‌وه‌ی ئه‌و زبڵ و خاشاك و پاشماوانه‌ی كه‌ ڕۆژانه‌ كه‌ڵه‌كه‌ ده‌بن و له‌م باره‌وه‌ هه‌نگاو ده‌نێن.

سادق حاته‌م ئه‌وه‌ی نه‌شاردووه‌ته‌وه‌، كه‌ زبڵ و خاشاك و پاشماوه‌ له‌ به‌غدا ڕۆژانه‌ به‌ چه‌ند هه‌زار تۆن ده‌خه‌مڵێندرێن. گوتووشیه‌تی، ده‌كرێت له‌م چه‌ند هه‌زار تۆنه‌، ڕۆژانه‌ نزیكه‌ی سێ هه‌زار تۆن له‌ناو ببه‌ن یاخود بۆ خزمه‌تگوزاریی گشتیی به‌كاری بهێننه‌وه‌.

 
 
عەبدولسەتتار ئەحمەد باغەمرەیی ,
