هێمن هەورامی: دەبینە هێزی یەکەمی کوردستان

پێش 24 خولەک

هێمن هەورامی، ئەندامی سەرکردایەتیی پارتی دیموکراتی کوردستان، ستراتیژیی بانگەشەی هەڵبژاردنی حزبەکەی ڕووندەکاتەوە و جەخت لەوە دەکاتەوە، بە گوێرەی ڕێنماییەکانی سەرۆک بارزانی، هەڵمەتێکی ئارام و مەدەنی بەڕێوەدەبەن و پێشبینی دەکەن ببنە هێزی یەکەمی کوردستان.

هەورامی بە کوردستان24ـی ڕایگەیاند: "بڕیاری سەرکردایەتی و ڕێنمایی جەنابی سەرۆک بارزانی ئەوەیە کە هەڵمەتێکی بانگەشەیەکی ئارام بکەین تا سەرکەوتن و دەستکەوتەکانی پارتی وەبیر خەڵکی کوردستان بهێنینەوە."

گوتیشی: "پارتی خاوەنی دۆزی ڕەوای خەڵکی کوردستانە و لە بەغدا نوێنەرایەتیی ئەو دۆزە دەکات. ئێمە سوورین لەسەر ئەوەی بانگەشە بە ئارامی بەڕێوەبچێت، بۆ ئەوەی بتوانین کێشەکانی ئێستای عێراق، پەیوەندییەکانی نێوان هەرێم و بەغدا و ڕوانگەی خۆمان بۆ چارەسەری ئەو کێشانە بۆ خەڵک ڕوون بکەینەوە."

هێمن هەورامی ئاماژەی بەوەشکرد، پێشوازییەکی گەرم لە کاندید و لیستەکەیان دەکرێت و گوتی: "بە گوێرەی زۆربەی ڕاپرسییەکان، تەنانەت ئەوانەی لایەنەکانی دیکەش کردوویانە، پارتی دەبێتە هێزی یەکەمی کوردستان. هەروەها وەک حزب، لەسەر ئاستی عێراقیش حزبی ژمارە یەکەین."

ئەندامی سەرکردایەتیی پارتی دیموکراتی کوردستان، ستراتیژیی داهاتووی حزبەکەی بەم شێوەیە خستەڕوو، "جێبەجێکردنی دەستوور، هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردن و بەدەستهێنانی ئەو مافانەی کە پەیوەستن بە هەرێمی کوردستانەوە."

هێمن هەورامی دووپاتیکردەوە، تا دوا وادەی دیاریکراو، بەردەوام دەبن لە هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردن و کارکردن لەسەر جەماوەر و دەنگدەرانیان لە سەرتاسەری کوردستان و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم.