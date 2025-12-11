عێراق پلانی هەیە لە شەش مانگدا هەموو هاووڵاتییانی لە کەمپی 'هۆل' بگەڕێنێتەوە

پێش 28 خولەک

ڕاوێژکاری ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانیی عێراق دووپاتی دەکاتەوە، دەیانەوێت دۆسیەی کەمپی 'هۆل' دابخەن و لە شەش مانگدا هەموو هاووڵاتییانیان بگەڕێننەوە.

پێنجشەممە، 11ـی کانوونی یەکەمی 2025، قاسم ئەعرەجی، ڕاوێژکاری ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانیی عێراق بە میدیاکانی عێراقی ڕاگەیاند، حکوومەتی فیدراڵی پلانی هەیە لە ماوەی شەش مانگی داهاتوودا هەموو هاووڵاتییە عێراقییەکانی کەمپی "هۆل" لە ڕۆژئاوای کوردستان، بگەڕێنێتەوە و ئەو دۆسیەیە بە تەواوەتی دابخات.

ئەعرەجی ئاماژەی بەوەش دا، چەند ڕۆژێک پێش ئێستا حکوومەتی فیدراڵی گەڕی 31ـەمی خێزانە عێراقییەکانی لە کەمپەکە گەڕاندووەتەوە وڵات و، وەک خۆی گوتی "بەراورد بە پێشوو، ئێستا ژمارەیەکی زۆر کەمی هاووڵاتیی عێراقی لە کەمپی هۆلدا دەژین."

بە گوتەی ڕاوێژکاری ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، "کارەکە بە هاوتەریبی لەگەڵ تێکەڵاوکردنی هاووڵاتییە گەڕێنراوەکان بۆ نێو کۆمەڵگەدا دەکرێت، بە گوێرەی بەرنامەکانی چاودێری و شیاندنەوە کە پێشتر ئامادە کراون." دووپاتیشی کردەوە، داخستنی دۆسیەی کەمپی هۆل، کاری پێشینەی حکوومەتی عێراقە.

لە ساڵی 2021ـەوە، حکوومەتی عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێخکراوە نێودەوڵەتییەکان دەستی بە گەڕاندەوەی هاووڵاتییانی لە کەمپی هۆڵ کردووە و تا ئێستا هەزاران کەس گەڕێنراونەتەوە. هەر هاووڵاتییەک لەوێوە بگەڕێنرێتەوە، یەکەمجار دەبرێتە کەمپی "جەدعە" بۆ ئەوەی لە ڕووی کۆمەڵایەتی و دەروونییەوە چاک بکرێنەوە.

کەمپی 'هۆل' دەکەوێتە سنووری پارێزگای حەسەکەی ڕۆژئاوای کوردستان. لە ساڵی 2019 بۆ خێزان و کەسوکاری تیرۆریستانی داعش کراوەتەوە و دەیان هەزار کەسی تێدایە. کەمپەکە لە لایەن هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) دەپارێزرێت و سەرپەرشتی دەکرێت.