پێش 4 کاتژمێر

وەزیری کارەبا و سامانە سروشتییەکان بە وەکالەت دەڵێت: پرۆژەی غازی کواشێ، جگە لەوەی ژینگەی کوردستان پاک دەکاتەوە، هاوكات ڕێگەوبانەکانیش لە تێکچوون دەپارێزرێن و ڕووداوەکانی هاتوچۆیش کەمتر دەبنەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژه‌ی غازی وێستگەی کواشێی كرده‌وه‌ و له‌ ڕێوڕه‌سمی كردنه‌وه‌كه‌شدا، کەمال محەممەد، وەزیری کارەبا و سامانە سروشتییەکانی حكوومه‌تی هه‌رێمی كوردستان بە وەکالەت ڕایگەیاند: پرۆژەیەکی دیکە لە پرۆژەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕادەگەیەنین کە پێشکەشی خەڵکی کوردستان دەکرێت، بەتایبەتیش پیشکەشی پارێزگای دهۆک دەکرێت، پرۆژەکە پێکهاتووە لە هێڵێکی 36 ئینجی بە درێژی 198 کیلۆمەتر بە 591 ملیۆن دۆلار بە ماوەی دوو ساڵ لەلایەن کۆمپانیای کار گرووپ جێبەجێ دەکرێت.

وەزیری سامانە سروشتییەکان دەستخۆشی لە تیمی کۆمپانیای جێبەجێکار و سەرۆکی کۆمەڵەکە شێخ باز کرد کە هەمیشە لەسەر هێڵ بوون تاوەکوو پرۆژەکە کەوتە کار و ئاماژەی بەوە کرد، پرۆژەکە، پرۆژەیەکی ستراتیژیی گرنگە، لەوانەش بۆ ماوەی 14 ساڵە وێستگەی کاشێ کە سەرمایەدار ئەحمەد ئیسماعیل دایمەزراندووە، پێویستی بە سووتەمەنی غاز بووە، بۆ یەکه‌م جارە بتوانین غاز بگەیەنینە ئەم وێستگەیە و وێستگەکە بە غاز کار بکات، غازەکە نەوەک پێویستی وێستگەکە دابین دەکات، به‌ڵكوو توانای هەیە تاوەکوو شەش وێستگەی دیکەش بەهەمان توانا، سووتەمەنی دابین بکات، لەگەڵ ئەوەشدا سووتەمەنی ناوچەیەکی پیشەسازیی دابین دەکات کە دەکەوێتە نزیک ئەم ناوچەیە. دەشڵێت: پێشتر سووتەمەنی ئەم وێستەگەیە بە تانکەر دابین دەکرا و ڕووداوی لێ دەکەوتەوە، سەرباری تێکدانی ڕێگەوبان کە سووتەمەنییان دەگواستەوە، سەرباری ئەوەی بەهۆی غازەکە، ژینگەیەکی پاکتر دابین دەکەین.

وەزیری سامانە سروشتییەکان به‌ وه‌كاله‌ت دەشڵێت: له‌ کارنامەی سەرۆک وەزیراندا هاتبوو، کار دەکەین بۆ چارەسەرکردنی ڕیشەیی کیشەی کارەبا، ئێمەش ئەوەمان کردە پلانی وەزارەتی کارەبا و سامانە سروشتییەکان.

وەزیری کارەبا و سامانە سروشتییەکان ئاماژەی بەوە کرد، لە بواری وەبەرهێنانی غازدا، توانیمان لە سەرەتادا 380 ملیۆن پێ سێجا غاز دابین بکەین، ئێستا 750 ملیۆن پێ سێجا غاز بەرهەم دێنین، بۆیە بەرهەمەکەمان کردە دوو بەرانبەر، پێشتر تەنیا هەولێر و سلێمانی لەم غازە سوودمەند بوون، بەڵام ئێستا تەواوی شار و شارۆچکەکان لەم غازە سوودمەند دەبن.

گوتیشی: هەر لە کابینەی نۆیەمدا توانیمان هەزار و 840 مێگاوات کارەبا بۆ نێو تۆڕی کارەبای نیشتمانیی زیاد بکەین. ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كرد: توانیمان ژێرخانی کارەبای هەرێمی کوردستان بگەیەنینە 8 هەزار و 200 مێگاوات کارەبا، 750 مێگاوات لە بازیان، 500 مێگاوات لە خوورمەلە، 300 مێگاوات لە خەبات و سێ جار 29 مێگاواتی لە هەولێر و سلێمانی دهۆک، 38 مێگاوات لە دێرەلووک لە ڕێگەی سیستەمی کارۆئاوی لە سەرانسەری عێراق و هەرێمی کوردستان.

وەزیری سامانە سروشتییەکان ئاماژەی بەوە کرد، توانیویانە چەندین وێستگە و پرۆژە جێبەجێ بکەن، لەوانەش 61 پرۆژە له‌ كابینه‌ی نۆیه‌مدا بە بڕی 372 ملیۆن دۆلار لە تەواوی پارێزگا و ناوچەکانی کوردستان، هەر لەم کابینەیەدا، 3200 پرۆژە ئەنجام درا بە بڕی 265 ملیار دینار بۆ پرۆسەی دابەشکردن، لەگەڵ ئەوەشدا زیاتر لە ملیۆن و 600 هەزار پێوەری زیرەک بۆ کۆنترۆڵکردنی کارەبا دانرا.