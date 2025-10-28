پێش 23 خولەک

گوتاری فەرمیی "بەریتانیای مەزن" و شۆڕشی ئەیلوول، 1961 – 1976، ناونیشانی نوێترین كتێبی بڵاوكراوه‌ی ده‌سته‌ی ئینسكلۆپیدیای پارتی دیموكراتی كوردستانه‌ و له پێشه‌كییه‌ك و دوو بەش پێكهاتووه‌.

كتێبی 'گوتاری فەرمیی بەریتانیای مەزن و شۆڕشی ئەیلوول' له‌ بنه‌ڕه‌تدا لێکۆڵینەوەیەکی ئەکادیمییە لە پێشەکییەک و دوو بەش و 352 لاپه‌ڕه‌ پێکهاتووە، بە شێوەیەکی گشتیی شیکاری گوتاری فەرمی دیپلۆماسیی دەوڵەتی بەریتانیای مەزن بە پشت بەستن بە ژمارەیەک ڕاپۆرت و نامەی نهێنی دیپلۆماسی بەرانبەر دۆزی کورد لە نێوان ساڵانی 1961 – 1976، دەخاتە ڕوو.

لە چوارچێوەی ئەم شیکارییەدا، وردەکاریی و تێڕوانینی سیاسی و چۆنیەتی کۆکردنەوەی زانیاری و دروستکردنی ڕای گشتی، بڕیاری دەوڵەت و دەستنیشانکردنی ڕەهەندەکان و هەندێک تەوەری گشتی خراوەتە ڕوو، هەروەها شیکاری وشەسازی و ئارگومێنت و مێتافۆری نێو ئەو دەقە نهێنییانە کراوە کە پەیوەندییان بە تێڕوانینی ئەم وڵاتە بە کوردەوە هەیە.

پرۆژە‌ی "ده‌سته‌ی ئینسكلۆپیدیای پارتی دیموكراتی كوردستان" له‌ پێناو ناساندن، كۆكردنه‌وه‌، به‌ دیكۆمێنتكردن و بڵاوكردنه‌وه‌ی مێژوویی كار و خه‌باتی پارتی دیموكراتی كوردستان له‌سه‌ر پێشنیازیی مه‌سرور بارزانی له‌ ساڵی 2014 دامه‌زراوه‌.