سەرۆك بارزانی سەردانی ناو شاری دهۆكی كرد

پێش کاتژمێرێک

ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە، 28ـی تشرینی یەكەمی 2025، سەرۆك بارزانی لە درێژەی سەردانەكەی بۆ شاری دهۆك، سەردانی ناو شاره‌كه‌ی كرد.

سەرۆك بارزانی لەو سەردانەدا پاركی (سەرهەڵدان)ـی شاری دهۆكی بەسەر كردەوە و خۆشحاڵیی خۆی بەوە دەربڕی كە توانراوە لەناو یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری دهۆك پاركێكی تازە بە شێوازێكی سەردەمییانە كراوەتەوە و هیوای خواست دهۆك و شارەكانی دیكه‌ی كوردستان ئاوەدانی و پێشكەوتنی زیاتر بە خۆیانەوە ببینن.

هه‌روه‌ها ئێوارەی ئه‌مڕۆ، سەرۆك بارزانی چایخانەی شەهیدانی له‌ ناو بازاڕی شاری دهۆك بەسەر كردەوە، كە تابلۆی وێنەی هەزار شەهیدی شەڕی داعش و شەهیدانی شۆڕشەكانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی كوردستان و كەلوپەلی كۆن و دێرینی كوردەواری لێ دانراوە، سەرۆك بارزانی وێڕای دەستخۆشی بۆ ئەو هەوڵە نیشتیمانی و كوردپەروەرانە و وەفایان بۆ خوێنی شەهیدان، بەڵێنی ئەوەی بە خاوەنانی چایخانە دا كە هاوكاریان بێت بۆ فراوانتركردنی چایخانەكە وەك شوێنێكی كه‌لتووری و گرنگی ناو شاری دهۆك. هەروەها لەو سەردانەدا سەرۆك بارزانی دیدار و چاوپێكەوتنی لەگەڵ هاووڵاتییانی شاره‌كه‌ هەبوو.