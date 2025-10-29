هاووڵاتییانی کەرکووک: تەنیا متمانەمان بە کاندیدانی پارتی هەیە مافەکانمان بۆ بگەڕێننەوە

پێش کاتژمێرێک

دانیشتووانی کەرکووک و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، دووپاتی دەکەنەوە، تەنیا کاندیدانی پارتی دیموکراتی کوردستان دەتوانن مافەکانیان بۆ بگەڕێننەوە.

کاندیدانی پارتیش لەم سنوورانەدا دڵنیایی بە دەنگدەران دەدەن کە ئەرکی لەپێشینەی ئەوان، وەک دروشمی لیستەکەیان، داکۆکیکردنە لە مافە ڕەواکانیان لە چوارچێوەی دەستووردا.

شێرزاد ڕەشید کاکە، کاندیدی ژمارە 24ی پارتی لە بازنەی کەرکووک، بە سۆران کامەران پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "بە هیچ شێوەیەک سازش لە ناسنامە کوردستانییەکەی کەرکووک ناکەین. سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، ئاماژەی بەوە داوە، بارزانی نەمر شۆڕشێکی لەپێناو کەرکووک بەرپا کردووە و ئێمە ئامادەین ڕۆحی خۆمان لەپێناو کەرکووک دابنێین و بەڵێنیشی دا کە کەرکووک دەگەڕێنینەوە".

ئەم بۆچوونە لای زۆربەی لایەنگران و دەنگدەرانی پارتی جێگیرە و نەگۆڕە کە کەرکووک بەشێکە لە کوردستان و سازشکردن لە ناسنامە کوردستانییەکەی بەلای ئەمانەوە خیانەتە. هاووڵاتییەکی کەرکووکیش جەختی لەوە کردەوە "لیستی پارتی لیستێکی ڕاستەقینەیە، کوردایەتیی ڕاستەقینە دەکات و وەک لایەنەکانی دیکە نییە".

لە زۆربەی پۆستەرەکانی کاندیدانی پارتی دروشمی کوردستانییەتی کەرکووک دەبینرێت، و خەڵکی کەرکووک پارتی بە هەڵگری دۆزی کورد دەزانن لە شارەکەدا. بەرپرسانی پارتی دەڵێن، لەدوای 16ی ئۆکتۆبەری 2017ـەوە دۆخێک دروست بووە کە بەردەوام هەوڵی سڕینەوەی کوردستانییەتی کەرکووک و گۆڕینی ناسنامە و تەعریبکردنی دەدرێت، بەڵام ئەوان بەردەوام بەریان بەو هەوڵانە گرتووە و ڕووبەڕوویان بوونەتەوە.