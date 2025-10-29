جومانە غەلای: زیاتر لە ملیۆنێک و 300 هەزار کارمەندی ئەمنی و سەربازی لە 9ـی مانگی داهاتوو دەنگدەدەن

پێش دوو کاتژمێر

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ڕایگەیاند، لە 9ـی مانگی داهاتوو دەنگدانی تایبەت بۆ کارمەندانی ئەمنی و سەربازی بە بەشداری زیاتر لە ملیۆنێک و 300 هەزار کەس ئەنجام دەدرێت.

چوارشەممە، 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆن، لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، "پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە 9ـی تشرینی دووەم بەڕێوەدەچێت، دوو ڕۆژ پێش هەڵبژاردنی گشتی ئەنجام دەدرێت"، گوتیشی: "ژمارەی ئەو کارمەندە ئەمنی و سەربازییانەی مافی بەشداریکردنیان لە دەنگدانی تایبەتدا هەیە لەسەرجەم دەخگا ئەمنییە جیاوازەکان، گەیشتووەتە ملیۆنێک و 313 هەزار و 859 کارمەند."

ئاماژەی بەوەشکرد، "ژمارەی ئەو کارمەندە ئەمنی و سەربازییانەی لە دەروازە سنووریەکانن و مافی دەنگدانیان هەیە، گەیشتووەتە هەزار و 595 کەس، هەروەها وەزارەتی ناوخۆ 597 هەزار و 453 کەس، وەزارەتی بەرگریی عێراق 298 هەزار و 54 کەس، دەزگای دژە تیرۆر 18 هەزار و 410 کەس، هێزەکانی حەشدی شەعبیش 128 هەزار و 127 کەس."

بەگوێرەی زانیارییەکانی گوتەبێژی کۆمیسیۆن، "ژمارەی ئەو کارمەندە سەربازییانەی لە هەرێمی کوردستان مافی دەنگدانیان هەیە لە ڕۆژی دەنگدانی تایبەتدا دەنگدەدەن، لە وەزارەتی ناوخۆی هەرێم 124 هەزار و 312 کەسن، لە وەزارەتی پێشمەرگەش 145 هەزار و 907 کەسە."

ئاماژەی بەوەشکردووە، "فەرمانبەرانی مەدەنی لە دەزگا ئەمنی و سەربازییەکانی پێشوودا تەنا مافی دەنگدانیان لە هەڵبژاردنی گشتیدا هەیە."

حەسەن زایر، ئەندامی تیمی ڕاگەیاندنی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان، ڕۆژی دووشەممەی ڕابردوو ئاشکرای کرد، ژمارەی دەنگدەرانی نوێ کە داتاکانیان نوێکردووەتەوە، گەیشتووەتە نزیکەی یەک ملیۆن کەس.

هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوەدەچێت، لە کۆی 46 ملیۆن دانیشتوو نزیکەی 30 ملیۆن عێراقی مافی دەنگدانیان هەیە، هەروەها نزیکەی حەوت ملیۆن کەسیش بەهۆی نەبوونی کارتی دەنگدانەوە ناتوانن بەشداریی بکەن.