كتێبی 'ڕاگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان له نێوان ساڵانی 1946 - 2024' چاپ و بڵاوكرایهوه
كتێبی 'ڕاگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان له نێوان ساڵانی 1946 - 2024' ناونیشانی نوێترین كتێبی بڵاوكراوهی دهستهی ئینسكلۆپیدیای پارتی دیموكراتی كوردستانه و له دهروازهیهك و چوار بەش پێكهاتووه.
ئەم كتێبه له نووسینی ههر یهك له هەڵات سەمەد باکرمانی و سنەوبەر تەیب ئاکرەیی باسی ڕاگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە نێوان ساڵانی 1946 - 2024 دەکات، بە پێی قۆناغ و جۆر و کات ڕێکخراوە، لە پێشگوتن و دەروازە و چوار بەش پێکهاتووە.
له دەروازەی ئهم كتێبهدا كورتهباسێكی قۆناغەکانی ڕاگەیاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان کراوە.
له بەشی یەکەمدا، کورتەیەک لە مێژووی ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان خراوەتە ڕوو، هەروەها ئاماژە بە ساڵ و شوێنی بڵاوکراوە، ڕۆژنامە، گۆڤار و ماڵپەڕی ئۆرگانی پارتی دیموکراتی کوردستان دراوە.
بەشی دووەمی باسی ڕاگەیاندن و چاپەمەنییەکانی کۆمیتەی ناوەندیی مەکتەبی سیاسیی دەکات.
بەشی سێیەمی کە دوو تەوەر لەخۆ دەگرێت، لە بارەی ڕاگەیاندنی بەشەکانی کۆمیتەی ناوەندیی مەکتەبی سیاسی و ڕاگەیاندنی مەکتەبی ڕێکخستنی پارێزگاکانی کۆمیتەی ناوەندیی مەکتەبی سیاسییە.
بەشی چوارەمی بریتییە لە دوو تەوەر کە تیشک دەخاتە سەر ڕاگەیاندنە هاوبەشەکانی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و لایەنە کوردستانییەکان، هەروەها باس لە ڕاگەیاندنی دژبەری شۆڕشی کورد و پارتی دیموکراتی کوردستانیش کراوە بۆ ئەوەی خوێنەر لەوە بگات کە چۆن قۆرخی ناوی پارتی کراوە.
پرۆژەی "دهستهی ئینسكلۆپیدیای پارتی دیموكراتی كوردستان" له پێناو ناساندن، كۆكردنهوه، به دیكۆمێنتكردن و بڵاوكردنهوهی مێژوویی كار و خهباتی پارتی دیموكراتی كوردستان لهسهر پێشنیازیی مهسرور بارزانی له ساڵی 2014 دامهزراوه.