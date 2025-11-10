پێش 14 خولەک

لەگەڵ کردنەوەی بنکەکانی دەنگدانی گشتی لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان، ئومێد سەباح سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کەرکووک دەنگدەدات.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025، لە بازنەی پارێزگای کەرکووک یەک ملیۆن و 715 و 600 کەس مافی دەنگدانیان هەیە لە سەرجەم پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکانی پارێزگاکە.

بازنەی کەرکووک 13 کورسی پێکهاتووە و یەکێک لە کورسییەکان تایبەتە بە کۆتای مەسیحی.

