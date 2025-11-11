پارێزگاری دهۆک: دەنگدان ئەرک و مافە بۆ پاراستنی مافەکانمان

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک، لە لێدوانێکیدا بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند: وەکو هەر تاکێکی کوردستان، بەشداریکردن لە دەنگدان هەم ئەرکە و هەمیش مافە. بە بڕوای ئێمە، وەکو کوردستان دەمانەوێت لە ڕێگەی ئەم دەنگدانەوە ڕزگارمان بێت لەو زوڵم و ستەمەی کە لە خەڵکی کوردستان دەکرێت.

دەشڵێت: ئەگەر بمانەوێت لە بەغدا بەهێز بین و مافەکانمان پارێزراو بن، دەبێت بە ئەرکی خۆمان هەستین. بۆیە داوا لە هەموو خەڵکی کوردستان دەکەم ئەو ئەرکەی لەسەر شانیانە جێبەجێی بکەن و بە جۆش و خرۆشەوە بەشداری لە پرۆسەکەدا بکەن بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان."

ئەمڕۆ لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت، بە گوێرەی ئامار و تۆمارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.

ناوەندەکانی دەنگدا لە کاتژمێر 7:00ـی بەیانییەوە کراونەتەوە و بڕیارەی پرۆسەی دەنگدان تاوەکوو 6:00ـی ئێوارە بەردەوام بێت. سەرجەم بنکەکان لە لایەن هێزە ئەمنییەکانەوە پارێزگاری دەکرێن، هاوکات لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە لە ڕێگەی کامێرای چاودێرییەوە چاودێری بەڕێوەچوونی پرۆسەکە دەکرێت.

دابەشکاریی کاندید، ژمارەی کورسی، پارت و هاوپەیمانییەکان بەسەر پارێزگاکاندا:

1. بەغدا

ژمارەی کورسی: 71 (17 کۆتای ئافرەتان، 5 پێکهاتەکان)

ژمارەی کاندید: 2299 (1593 پیاو، 706 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 5

ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 16

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 12 هاوپەیمانی، 16 پارت، 21 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 4,314,866 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 1,039

ژمارەی وێستگەکان: 4,333

2. پارێزگای هەولێر

ژمارەی کورسی: 16 (4 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)

ژمارەی کاندید: 108 (71 پیاو، 37 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 9 پارت، 6 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,002,087 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 528

ژمارەی وێستگەکان: 2,003

3. پارێزگای سلێمانی

ژمارەی کورسی: 18 (5 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 136 (99 پیاو، 37 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 4

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 9 پارت، 4 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,119,111 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 506

ژمارەی وێستگەکان: 2,200

4. پارێزگای دهۆک

ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)

ژمارەی کاندید: 59 (39 پیاو، 20 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 4

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 8 پارت، 5 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 722,853 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 278

ژمارەی وێستگەکان: 1,396

5. پارێزگای نەینەوا

ژمارەی کورسی: 34 (8 کۆتای ئافرەتان، 7 پێکهاتەکان)

ژمارەی کاندید: 1047 (759 کاندید، 288 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 13

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 9 هاوپەیمانی، 12 پارت، 14 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,969,179 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 873

ژمارەی وێستگەکان: 3,861

6. پارێزگای کەرکووک

ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)

ژمارەی کاندید: 251 (175 پیاو، 76 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 8

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 5 هاوپەیمانی، 9 پارت، 9 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 897,030 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 330

ژمارەی وێستگەکان: 1,733

7. پارێزگای دیالە

ژمارەی کورسی: 14 (4 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 358 (252 پیاو، 106 ئافرەتان)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 2

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 6 هاوپەیمانی، 10 پارت، 2 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 976,650 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 509

ژمارەی وێستگەکان: 1,940

8. پارێزگای ئەنبار

ژمارەی کورسی: 15 (4 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 253 (183 پیاو، 70 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 7 هاوپەیمانی، 3 پارت

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 933,911 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 387

ژمارەی وێستگەکان: 1,820

9. پارێزگای بابل

ژمارەی کورسی: 17 (4 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 479 (348 پیاو، 131 ئافرەتان)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 7 هاوپەیمانی، 9 پارت، 1 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,070,326 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 436

ژمارەی وێستگەکان: 2,099

10. پارێزگای کەربەلا

ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 233 (164 پیاو، 69 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 7 هاوپەیمانی، 5 پارت، 1 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 634,816 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 249

ژمارەی وێستگەکان: 1,243

11. پارێزگای واست

ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 کوردی فەیلی)

ژمارەی کاندید: 246 (176 پیاو، 70 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 9

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 8 هاوپەیمانی، 3 پارتی، 9 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 744,752 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 311

ژمارەی وێستگەکان: 1,461

12. پارێزگای سەڵاحەددین

ژمارەی کورسی: 12

ژمارەی کاندید: 296 (216 پیاو، 80 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 0

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 10 هاوپەیمانی، 3 پارت

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 808,043 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 356

ژمارەی وێستگەکان: 1,589

13. پارێزگای نەجەف

ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 312 (227 پیاو، 85 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 8 هاوپەیمانی، 6 پارت، 1 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 795,653 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 341

ژمارەی وێستگەکان: 1,560

14. پارێزگای قادسییە

ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 282 (200 پیاو، 82 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 9 هاوپەیمانی، 4 پارت، 1 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 679,751 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 301

ژمارەی وێستگەکان: 1,325

15. پارێزگای موسەننا

ژمارەی کورسی: 7 (2 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 126 (90 پیاو، 36 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 6 هاوپەیمانی، 3 پارت

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 471,573 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 179

ژمارەی وێستگەکان: 915

16. پارێزگای زیقار

ژمارەی کورسی: 19 (پێنج کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 571 کاندید (416 پیاو، 155 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 9 هاوپەیمانی، 8 پارت

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,065,089 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 492

ژمارەی وێستگەکان: 2,094

17. پارێزگای میسان

ژمارەی کورسی: 10 کورسی (3 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 141 کاندید (104 پیاو، 37 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 4 هاوپەیمانی، 4 پارت

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 572,778 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 231

ژمارەی وێستگەکان: 1,110

18. پارێزگای بەسڕە

ژمارەی کورسی: 25 (6 کۆتای ئافرەتان)

ژمارەی کاندید: 571 (408 پیاو، 163 ئافرەت)

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 8 هاوپەیمانی، 5 پارت

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,559,941 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 522

ژمارەی وێستگەکان: 3,000