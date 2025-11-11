پارێزگاری دهۆک: دەنگدان ئەرک و مافە بۆ پاراستنی مافەکانمان
ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک، لە لێدوانێکیدا بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند: وەکو هەر تاکێکی کوردستان، بەشداریکردن لە دەنگدان هەم ئەرکە و هەمیش مافە. بە بڕوای ئێمە، وەکو کوردستان دەمانەوێت لە ڕێگەی ئەم دەنگدانەوە ڕزگارمان بێت لەو زوڵم و ستەمەی کە لە خەڵکی کوردستان دەکرێت.
دەشڵێت: ئەگەر بمانەوێت لە بەغدا بەهێز بین و مافەکانمان پارێزراو بن، دەبێت بە ئەرکی خۆمان هەستین. بۆیە داوا لە هەموو خەڵکی کوردستان دەکەم ئەو ئەرکەی لەسەر شانیانە جێبەجێی بکەن و بە جۆش و خرۆشەوە بەشداری لە پرۆسەکەدا بکەن بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان."
ئەمڕۆ لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت، بە گوێرەی ئامار و تۆمارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.
ناوەندەکانی دەنگدا لە کاتژمێر 7:00ـی بەیانییەوە کراونەتەوە و بڕیارەی پرۆسەی دەنگدان تاوەکوو 6:00ـی ئێوارە بەردەوام بێت. سەرجەم بنکەکان لە لایەن هێزە ئەمنییەکانەوە پارێزگاری دەکرێن، هاوکات لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە لە ڕێگەی کامێرای چاودێرییەوە چاودێری بەڕێوەچوونی پرۆسەکە دەکرێت.
دابەشکاریی کاندید، ژمارەی کورسی، پارت و هاوپەیمانییەکان بەسەر پارێزگاکاندا:
1. بەغدا
ژمارەی کورسی: 71 (17 کۆتای ئافرەتان، 5 پێکهاتەکان)
ژمارەی کاندید: 2299 (1593 پیاو، 706 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 5
ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 16
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 12 هاوپەیمانی، 16 پارت، 21 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 4,314,866 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 1,039
ژمارەی وێستگەکان: 4,333
2. پارێزگای هەولێر
ژمارەی کورسی: 16 (4 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)
ژمارەی کاندید: 108 (71 پیاو، 37 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 9 پارت، 6 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,002,087 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 528
ژمارەی وێستگەکان: 2,003
3. پارێزگای سلێمانی
ژمارەی کورسی: 18 (5 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 136 (99 پیاو، 37 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 4
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 9 پارت، 4 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,119,111 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 506
ژمارەی وێستگەکان: 2,200
4. پارێزگای دهۆک
ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)
ژمارەی کاندید: 59 (39 پیاو، 20 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 4
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 8 پارت، 5 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 722,853 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 278
ژمارەی وێستگەکان: 1,396
5. پارێزگای نەینەوا
ژمارەی کورسی: 34 (8 کۆتای ئافرەتان، 7 پێکهاتەکان)
ژمارەی کاندید: 1047 (759 کاندید، 288 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 13
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 9 هاوپەیمانی، 12 پارت، 14 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,969,179 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 873
ژمارەی وێستگەکان: 3,861
6. پارێزگای کەرکووک
ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 مەسیحی)
ژمارەی کاندید: 251 (175 پیاو، 76 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 8
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 5 هاوپەیمانی، 9 پارت، 9 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 897,030 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 330
ژمارەی وێستگەکان: 1,733
7. پارێزگای دیالە
ژمارەی کورسی: 14 (4 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 358 (252 پیاو، 106 ئافرەتان)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 2
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 6 هاوپەیمانی، 10 پارت، 2 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 976,650 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 509
ژمارەی وێستگەکان: 1,940
8. پارێزگای ئەنبار
ژمارەی کورسی: 15 (4 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 253 (183 پیاو، 70 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 7 هاوپەیمانی، 3 پارت
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 933,911 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 387
ژمارەی وێستگەکان: 1,820
9. پارێزگای بابل
ژمارەی کورسی: 17 (4 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 479 (348 پیاو، 131 ئافرەتان)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 7 هاوپەیمانی، 9 پارت، 1 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,070,326 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 436
ژمارەی وێستگەکان: 2,099
10. پارێزگای کەربەلا
ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 233 (164 پیاو، 69 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 7 هاوپەیمانی، 5 پارت، 1 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 634,816 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 249
ژمارەی وێستگەکان: 1,243
11. پارێزگای واست
ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان، 1 کوردی فەیلی)
ژمارەی کاندید: 246 (176 پیاو، 70 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 9
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 8 هاوپەیمانی، 3 پارتی، 9 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 744,752 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 311
ژمارەی وێستگەکان: 1,461
12. پارێزگای سەڵاحەددین
ژمارەی کورسی: 12
ژمارەی کاندید: 296 (216 پیاو، 80 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 0
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 10 هاوپەیمانی، 3 پارت
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 808,043 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 356
ژمارەی وێستگەکان: 1,589
13. پارێزگای نەجەف
ژمارەی کورسی: 12 (3 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 312 (227 پیاو، 85 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 8 هاوپەیمانی، 6 پارت، 1 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 795,653 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 341
ژمارەی وێستگەکان: 1,560
14. پارێزگای قادسییە
ژمارەی کورسی: 11 (3 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 282 (200 پیاو، 82 ئافرەت)
ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 9 هاوپەیمانی، 4 پارت، 1 لیستی تاک
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 679,751 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 301
ژمارەی وێستگەکان: 1,325
15. پارێزگای موسەننا
ژمارەی کورسی: 7 (2 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 126 (90 پیاو، 36 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 6 هاوپەیمانی، 3 پارت
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 471,573 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 179
ژمارەی وێستگەکان: 915
16. پارێزگای زیقار
ژمارەی کورسی: 19 (پێنج کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 571 کاندید (416 پیاو، 155 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 9 هاوپەیمانی، 8 پارت
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,065,089 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 492
ژمارەی وێستگەکان: 2,094
17. پارێزگای میسان
ژمارەی کورسی: 10 کورسی (3 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 141 کاندید (104 پیاو، 37 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 4 هاوپەیمانی، 4 پارت
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 572,778 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 231
ژمارەی وێستگەکان: 1,110
18. پارێزگای بەسڕە
ژمارەی کورسی: 25 (6 کۆتای ئافرەتان)
ژمارەی کاندید: 571 (408 پیاو، 163 ئافرەت)
ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 8 هاوپەیمانی، 5 پارت
ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,559,941 دەنگدەر
ژمارەی بنکەکان: 522
ژمارەی وێستگەکان: 3,000