سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی دەنگی دا

بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان؛ لە چوارچێوەی دەنگدانی گشتیی پەرلەمانی عێراق، لە بنکەیەکی پیرمام، لە سنووری پارێزگای هەولێر، دەنگی دا.

دوای تەواوبوونی پڕۆسەی دەنگدان کە چەند خولەکێکی خایاند، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی گوتارێکی پێشکەش کرد و داوای لە هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان کرد، بێنە سەر سندووقەکانی دەنگدان و بە ئارەزووی خۆیان بڕیار و دەنگی خۆیان بدەن.

مەسرور بارزانی دووپاتی گوتی "ئەمڕۆ ڕۆژی بڕیاری خەڵکە، هیوادارم خەڵک بتوانێت لە کەشێکی ئارام و ئازاددا بە ئارەزووی خۆیان، دوور لە هەموو فشارێک دەنگی خۆیان بدەن و خەڵکێکی دڵسۆز و نیشتمانپەروەر بنێرن بۆ پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوەی بەرگری لە مافە ڕەواکانی ئەوان و مافە دەستوورییەکانی خەڵك بکەن."

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی بە "گرنگ" ناوبرد و دووپاتی کردەوە " بڕیاری ئەمڕۆی خەڵک، ڕێڕەو و شێوازیی حووکمڕانی چوار ساڵی داهاتوو دیاری دەکات."

مەسرور بارزانی هیوای خواست کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق "بە ئەمانەتەوە تا دوایی و کۆتایی پڕۆسەکە، مامەڵە لەگەڵ دەنگی دەنگدەران بکات."





