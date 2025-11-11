مەسرور بارزانی: ئەمڕۆ، ڕۆژی بڕیاری خەڵکە

پێش 3 کاتژمێر

مەسرور بارزانی داوا لە خەڵكی هەرێمی کوردستان دەکات بەشداریی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بکەن و بە ئارەزووی خۆیان و دوور لە هەموو فشارێک دەنگی خۆیان بدەن.

بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی دەنگدانی گشتیی پەرلەمانی عێراق، لە بنکەیەکی پیرمام، لە سنووری پارێزگای هەولێر، دەنگی دا.

دوای تەواوبوونی پڕۆسەی دەنگدان کە چەند خولەکێکی خایاند، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی گوتارێکی پێشکەش کرد و داوای لە هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان کرد، بێنە سەر سندووقەکانی دەنگدان و بە ئارەزووی خۆیان بڕیار و دەنگی خۆیان بدەن.

مەسرور بارزانی گوتی "ئەمڕۆ ڕۆژی بڕیاری خەڵکە، هیوادارم خەڵک بتوانێت لە کەشێکی ئارام و ئازاددا بە ئارەزووی خۆیان، دوور لە هەموو فشارێک دەنگی خۆیان بدەن و خەڵکێکی دڵسۆز و نیشتمانپەروەر بنێرن بۆ پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوەی بەرگری لە مافە ڕەواکانی ئەوان و مافە دەستوورییەکانی خەڵك بکەن."

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی بە "گرنگ" ناوبرد و دووپاتی کردەوە " بڕیاری ئەمڕۆی خەڵک، ڕێڕەو و شێوازیی حووکمڕانی چوار ساڵی داهاتوو دیاری دەکات."

مەسرور بارزانی هیوای خواست کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق "بە ئەمانەتەوە تا دوایی و کۆتایی پڕۆسەکە، مامەڵە لەگەڵ دەنگی دەنگدەران بکات."

دەقی گوتارەکەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی:

بەیانیتان باش

بە ناوی خوای گەورە و مێهرەبان

ئەمڕۆ ڕۆژی بڕیاری خەڵکە، هیوادارم خەڵک بتوانێت لە کەشێکی ئارام و ئازادا بە ئارەزووی خۆیان دەنگی خۆیان بدەن و خەڵکێکی دڵسۆز و نیشتمانپەروەر بنێرن بۆ پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوەی بەرگری لە مافە ڕەواکانی ئەوان و مافە دەستوورییەکانی خەڵك بکەن.

بێگومان هەڵبژاردنێکی گرنگە و هیوادارم خەڵک بە هەموو ئارەزووی خۆی، دوور لە هەموو فشارێک، بڕیاری خۆی بدات، چونکە بڕیاری ئەمڕۆی خەڵک، ڕێڕەو و شێوازیی حووکمڕانی چوار ساڵی داهاتوو دیاری دەکات.

هیوادارم کە کۆمیسیۆنیش بە ئەمانەتەوە تا دوایی و کۆتایی پڕۆسەکە، مامەڵە لەگەڵ دەنگی دەنگدەران بکات.

داوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەک دەخوازم و هیوادارم هەموو هاووڵاتییان ئەمڕۆ بێن و دەنگی خۆیان بدەن. سەرکەوتوو بن.