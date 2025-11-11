ئاری هەرسین: بە دەنگدان ئەتوانین بۆچوونە شۆڤێنییەکان بەرانبەر کوردستان بگۆڕین

پێش دوو کاتژمێر

بەرپرسی لقی چواری پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی ڕایگەیاند، دەنگدان مافی خەڵکە، ئەرکێکی ئەخلاقیشە، دەنگیشم بەو لیستە داوە کە ئەتوانێت ئاوەدانی و خۆشگوزەرانی و ئازادیم بۆ مسۆگەر بکات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، ئاری هەرسین، بەرپرسی لقی چواری پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی دوای ئەوەی دەنگی خۆیدا بە ڕۆژنامەنووسانی گوت: زۆر گرنگە خەڵک ڕۆشنبیری هەبێت کە بزانێت چۆن دەنگدەدات، گوتیشی: تازۆرتر خەڵکی شاری سلێمانی بچنە دەنگدان هێشتا کەمە، چونکە ئێمە پێویستمان بەوەیە خەڵک بەشداریی لە پرۆسەی سیاسیی بکات.

ئاماژەی بەوەشدا، دەنگدان مافی خەڵکە، ئەرکێکی ئەخلاقیە، دەشڵێت: دەنگم بەو لیستە داوە کە ئەتوانێت ئاوەدانی و خۆشگوزەرانی و ئازادیم بۆ مسۆگەر بکات.

باسی لەوەشکرد، ئەم هەڵبژاردنە زۆر گرنگە، چونکە ئێمە و بەغدا کێشەی زۆرمان هەیە، ئەمەش بە چەک چارەسەر ناکرێت، ڕێگەی مەدەنیش ئەوەیە بەشداری هەڵبژاردن پەرلەمانی عێراق بیت، تاوەکوو بە بوونی خۆمان لەوێ بتوانین ئەو بۆچوونە شۆڤێنییانەی ئاراستەی کوردستانە بگۆڕین، هەروەها دەبێت بەتیمێکی بەهێز چارەسەری ئەو کێشانە بکەین کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا هەیە.

لە کاتژمێری حەوتی بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025 بنکەکانی دەنگدان بۆ دەنگدانی گشتیی کرانەوە و بڕیارە تاوەکوو کاتژمێر شەشی ئێوارە پرۆسەکە بەردەوام بێت، لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر لە 20 ملیۆن کەس مافی دەنگدانیان هەیە و 7744 کاندیدید کێبڕکێ لەسەر 329 کورسی پەرلەمان دەکەن .