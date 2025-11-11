کۆمیسیۆن دەنگدەران لەم هەڵانە ئاگادار دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمرۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق سێ ئاگاداری بەپەلەی بڵاوکردووەتەوە و هاووڵاتیان ئاگادار دەکاتەوە کە نابێت دوو جار قەڵەمی دەنگدان بەکار بهێنرێت ئەگەرنا دەنگەکەی دەسووتێت.

ئاگادارییەکەی کۆمیسیۆن بریتیە لە:

1- تکایە کەس دوو جار قەڵەمی دەنگدان نەخاتە سەر وەرەقە، ئەگەرنا دەنگەکەی دەسووتێت( یەک جار کاڵ بوو کێشەی نیە ناسوتێت بەڵام تۆخت کردەوە سووتاوە) داوای گۆرینی وەرەقە بکە.

2- پەنجەمۆرەکەی نابێت بەر وەرەقەی دەنگدانەکە بکەویت.

3- وەرەقەکە نەنوشتێننەوە بە هیچ شێوازێک.

ئەمڕۆ سێشەممە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، کاتژمێر 7:00ـی بەیانی بنکەکانی دەنگدان بۆ دەنگدانی گشتیی کرانەوە و بڕیارە تاوەکوو کاتژمێر 6:00ـی ئێوارە پرۆسەکە بەردەوام بێت، هەروەها لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر لە 20 ملیۆن کەس مافی دەنگدانیان هەیە، 7744 کاندیدیش کێبڕکێ لەسەر 329 کورسی پەرلەمان دەکەن .