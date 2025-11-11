پشتیوان سادق: ئەم هەڵبژاردنە چارەنووسسازە

پێش دوو کاتژمێر

پشتیوان سادق، وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینی و ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، ڕایگەیاند، داوا لە خەڵکی خۆشەویستی هەولێر، بە هەموو شارۆچکە و گوند و ناوچەکانییەوە دەکەم، بەشداریی دەنگدان بکەن.

پشتیوان سادق، پاش ئەوەی لە بنکەیەکی دەنگدانی هەولێر دەنگی دا، بە ڕێناس عەلی، پەیامنێری کوردستان24ـی گوت: ئەم هەڵبژاردنە چارەنووسسازە و زۆر گرنگە هاووڵاتییان بەشداری بکەن و دەنگ بەو لایەنە بدەن کە خزمەتیان دەکات و پاریزگاریی لە قەوارەی هەرێمی کوردستان دەکات.

وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینیی، لە درێژەی قسەکاندا گوتی: ئێمە پێمانخۆشە کورد بە یەکڕیزی و یەکدەنگی بەرگریی لە دەستوور و فیدراڵی و مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان بکات.

پشتیوان سادق، گوتیشی: تا کۆتایی پرۆسەی هەڵبژاردن و ڕاگەیاندنی دەنگەکان، نەخشەی سیاسیی عێراق ڕوون نابێت. بەڵام پاشان نەخشەکە ئاشکرا دەبێت و ئێمە ئەو کاتە لەگەڵ ئەوانەی بڕوایان بە فیدراڵی و دەستوور و دیموکراسی هەیە، هاوکاریی دەکەین بۆ ئەوەی حکوومەتێکی خزمەتگوزار و دیموکرات دابمەزرێنین. حکوومەتێک، بڕوای بە مافە دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان هەبێت و چیتر مافەکانمان پێشێل نەکات.

وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینیی، لە کۆتایی قسەکانیدا گوتی: بەشداریی دانیشتووانی کەرکووک و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، لەم هەڵبژاردنەدا زۆر گرنگە. ئێمە پلانی گەورە و باشمان بۆ خزمەتکردنی ئەو ناوچانە دارشتووە و هیوادارین بتوانین لە ڕێگەی ئەم هەڵبژاردنەوە ئەو ناوچانە بگەڕێنینەوە سەر هەرێم.

بنکەکانی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە کاتژمێر حەوتی بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025 کرانەوە و بڕیارە تاوەکوو کاتژمێر شەشی ئێوارە، پرۆسەی دەنگدان بەردەوام بێت، کە لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر لە 20 ملیۆن کەس مافی دەنگدان و هەڵبژاردنی 329 ئەندامی خولی نوێی پەرلەمانی عێراقیان هەیە، لە نێویاندا نۆ کورسی پەرلەمانی بۆ کۆتای پێکهاتەکانە.