وەزیری پەروەردە: دەنگدان عێراق دەگەڕێنێتەوە سەر بنەماکانی سازان و هاوسەنگی

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، ١١ی تشرینی دووەمی ٢٠٢٥، ئالان حەمە سەعید، وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان٢٤ی ڕاگەیاند: "ئەمڕۆ ڕۆژێکی گرنگە و پرۆسەکەش گرنگە. ئێمە بەشداریمان لە دەنگدان کرد، چونکە ئەم دەنگدانە یەکێکە لە خاڵە گرنگەکانی دەستپێکردنەوەی گۆڕانکاری لە عێراقدا."

ئاماژەی بەوەش کرد کە عێراق لەسەر بنەمای "هاوسەنگی، هاوبەشی و سازان" دامەزراوە، کە بریتییە لە:

هاوبەشی لە حکومڕانی.

سازان لە بڕیاردان.

هاوسەنگی لە دامودەزگاکانی دەوڵەت.

وەزیری پەروەردە گوتیشی: "ئەمانە ئەو خاڵە گرنگانەن کە ئومێدمان پێیەتی بۆ ئەوەی سەر لەنوێ عێراق بگەڕێتەوە سەر بنەما سەرەکییەکانی خۆی، چونکە عێراق لە ساڵی 2003وە لەسەر ئەم بنەمایانە بنیات نراوە. لە ساڵانی ڕابردوودا لادان لەم پایانە سەرەکیانە هەبووە، بۆیە زۆر گرنگە ڕێڕەوی عێراق بخەینەوە سەر ئەم بنەمایانە، بەتایبەت کە بەشێکی زۆری عێراق ئێستا لەسەریان کار ناکەن."

ڕاشیگەیاند، وەکو وەزارەتی پەروەردە داوایان لە کۆمسیۆنی عێراق کردووە باڵەخانەی قوتابخانەکان بپارێزن، چونکە زۆرینەی قوتابخانەکانی هەرێم کراونەتە ناوەندیی دەنگدان.

ئەمڕۆ لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت، بە گوێرەی ئامار و تۆمارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.

ناوەندەکانی دەنگدا لە کاتژمێر 7:00ـی بەیانییەوە کراونەتەوە و بڕیارەی پرۆسەی دەنگدان تاوەکوو 6:00ـی ئێوارە بەردەوام بێت. سەرجەم بنکەکان لە لایەن هێزە ئەمنییەکانەوە پارێزگاری دەکرێن، هاوکات لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە لە ڕێگەی کامێرای چاودێرییەوە چاودێری بەڕێوەچوونی پرۆسەکە دەکرێت.