فازڵ میرانی: دەنگمان دا بۆ حکوومەتێکی خزمەتگوزار و بێگەندەڵی، نەک بۆ دەمشڕی و پۆستەردڕاندن

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند، لە هەموو وڵاتێک دیموکراتی نییە. پێویستە هەڵسوکەوت و ڕەوشتی کاندید، کیان و دەنگدەر، دیموکراتییانە و سەردەمیانە بێت، پابەند بن بە ڕەوشت و بەها بەرزەکانەوە، ئەوەی دژی ئەوانە بێت دەمشڕە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: "پرۆسەکە پرۆسەیەکی دیموکراتییە و هەڵبژاردن ڕوویەکی دیموکراسییەتە، بەڵام لە هەموو وڵاتێک دیموکراتی نییە. پێویستە هەڵسوکەوت و ڕەوشتی کاندید، کیان و دەنگدەر، دیموکراتییانە و سەردەمیانە بێت و پابەند بن بە ڕەوشت و بەها بەرزەکانەوە." ئاماژەی بەوەدا ئەوەی دژی ئەوانە بێت لە دەمشڕی لە پرۆسەی هەڵبژاردندا. دڕاندنی پۆستەرەکان. بوختانکردن بۆ کاندیدەکان. دژی پرۆسەی دیموکراسییە جەختی کردەوە "مرۆڤ کاتێک لە دایک دەبێت ئازادە و پێویستە بە ئازادی بژی و گوزارشت لە بیروڕای خۆی بکات، ئەمە یەکێکە لە پێداویستییەکانی هەڵبژاردن."

بەرپرسی دەستەی کارگێڕی پارتی هیوای خواست "کۆمەڵگەی ئێمە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش ڕۆژێک بگاتە ئەو ئاستەی بە شێوەیەکی شارستانی بچنە پێشەوە بۆ هەڵبژاردن، نەک بە دەمشڕی، پۆستەر دڕاندن، یان کڕین و فرۆشتنی دەنگ."

هەروەها وەک نموونەیەکی ئەرێنی ئاماژەی بە دەستبەکاربوونی ئافرەتێک وەک پارێزگاری هەڵەبجە کرد و گوتی: "ئاواتێکی دیکەم ئەوە بوو ئافرەتێک ببێتە پارێزگار و ئەوەش هاتە دی. پیرۆزباییم لێکرد. گرنگ نییە سەر بە چ حزبێکە، گرنگ ئەوەیە کە بە شێوەیەکی دیموکراتی سەرکەوتووە."

لەکۆتاییدا، میرانی هۆکاریی دەنگدانی ڕوون کردەوە و گوتی: "ئەمڕۆ دەنگماندا بۆ ئەوەی حکوومەتێک دروست بکەین کە خزمەتی وڵات و هاووڵاتی بکات، بەڵام خزمەتێکی بێگەرد و بەبێ گەندەڵی. چونکە باوەڕێک هەیە کە لە کوێ پارە هەبێت، گەندەڵی لەوێ دروست دەبێت، بەڵام نابێت ئەمە ببێتە کولتوور، بەڵکو تەنیا ڕووداوێکە لە کات و شوێنێکی دیاریکراودا."

ڕاشیگەیاند، سەقامگیر لە عێراق بەندە بە چارەسەركردنی كێشەكانی نێوان ھەولێر و بەغدا و جەختیشیكردەوە، پێویستە لایەنە كوردییەكان ھاوپەیمانی لەگەڵ ئەو لایەنانەی عێراقی بكەن كە بڕوایان بە فیدراڵی و دیموكراسی ھەیە.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت، بە گوێرەی ئامار و تۆمارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.

ناوەندەکانی دەنگدا لە کاتژمێر 7:00ـی بەیانییەوە کراونەتەوە و بڕیارەی پرۆسەی دەنگدان تاوەکوو 6:00ـی ئێوارە بەردەوام بێت. سەرجەم بنکەکان لە لایەن هێزە ئەمنییەکانەوە پارێزگاری دەکرێن، هاوکات لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە لە ڕێگەی کامێرای چاودێرییەوە چاودێری بەڕێوەچوونی پرۆسەکە دەکرێت.