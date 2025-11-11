ڕێبەر ئەحمەد: داواکارم هاووڵاتییان نوێنەری ڕاستەقینەیان هەڵبژێرن

پێش 52 خولەک

ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دوای دەنگدان لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا داوای لە دەنگدەران کرد، بچنە بنکەکانی دەنگدان مافی یاسایی و دەستووری خۆیان جێبەجێ بکەن و نوێنەری ڕاستەقینەی خۆیان هەڵبژێرن.

ڕێبەر ئەحمەد ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، لە ڕۆژی دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، دوای ئەوەی لە بنکەیەکی پیرمام دەنگیدا و گوتی: داواکارم لە هاووڵاتییان هەموویان بەشداری پرۆسەی دەنگدان بکەن و نوێنەری ڕاستەقینەی خۆیان هەڵبژێرن، ئەوانەی جێگەی باوەڕو متمانەن کە لە بەغدا هەم خیانەت لە دەنگدەران ناکەن، هەم بتوانن داکۆکی لە مافە دەستوورییەکانی هاووڵاتییان بکەن، بۆ ئەوەی لە بەغدا نوێنەرێکی ڕاستەقینەی خەڵکی کوردستان بن.

ئەمڕۆ لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان و عێراق پرۆسەی دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنی 329 ئەندامی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت، کە 9 ئەندام تایبەت بە کۆتای پێکهاتەکانی (5 کورسی بۆ مەسیحی، یەک کورسی بۆ سابیئی، یەک کورسی بۆ کوردانی فەیلی، یەک کورسی بۆ شەبەک، یەک کورسی بۆ ئێزدی.

لە هەر 18 بازنەکەی هەڵبژاردن، زیاتر لە 20 ملیۆن کەس مافی دەنگدانیان هەیە و لەنێویاندا زیاتر دوو ملیۆن و 800 هەزار هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستانن.