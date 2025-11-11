هەر کەسێک لە دەوروبەری بنکەی دەنگدان بانگەشە بکات سزا دەدرێت

پێش دوو کاتژمێر

بەرپرسی دەستەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان دووپاتی دەکاتەوە، بانگەشەی دەوروبەری بنکەکانی دەنگدان قەدەغەیە. دەشڵێت "کێشە تەکنییەکانی ئامێرەکانی دەنگدان لە چەند خولەکێکدا چارەسەر کراون."

ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، نەبەرد عومەر، بەرپرسی دەستەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان لە کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و لیوا تاریق ئەحمەد، بەڕێوەبەری گشتیی پۆلیسی هەرێم، کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیی هاوبەشیان لەبارەی دەنگدانی گشتیی پەرلەمانی عێراق ساز کرد.

نەبەرد عومەر دووپاتی کردووە، پڕۆسەی دەنگدانی گشتی بێ کێشە بەڕێوەدەچێت و داوای لە هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان کرد، بەشدارییەکی کارا لە دەنگدانی گشتیی پەرلەمانی عێراقدا بکەن و نوێنەری دڵخوازیان هەڵبژێرن.

بەرپرسی دەستەی هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان جەختی کردەوە، هەر کاندید و حزبێکی سیاسی لە دوروبەری بنکەیەکی دەنگدان بانگەشە بکات و هەوڵی بەدەستهێنانی دەنگی خەڵک بکات، سزا دەدرێت.

نەبەر عومەر باسی لەوەش کرد، لە بەیانییەوە لە کۆی پێنج هەزار و 599 ئامێری دەنگدان، 27ـیان کێشەی تێکەوت، بەڵام لە چەند خولەکێکدا کێشەکانیان چارەسەر کراوە.

بەرپرسی دەستەی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان ڕەتیکردەوە بەهۆی پیسبوونی دەستی دەنگدەر، وەرەقەی دەنگدانی بسووتێت و ڕایگەیاند، چەندان جار تاقیکردنەوەیان کردووە، دڵنیان لەوەی وەرەقەی دەنگدان تەنیا مۆری ئەلیکترۆنی دەخوێنێتەوە و ئەگەر دەنگدەر دەستی بە مۆری دیکە پیسبێت، بە هیچ شێوەیەک نابێت هۆی سووتانی دەنگەکەی.

بە گوتەی ناوبراو، 32 هەزار فەرمانبەر لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بۆ بەڕێوەبردنی پڕۆسەی دەنگدانی گشتیی پەرلەمانی عێراق لە لایەن کۆمیسۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە دامەزرێنراون و بۆ ماوەی هەفتەیەک ڕاهێنانیان پێ کراوە.

کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستیپێکرد.

بە گوێرەی ئامار و تۆمارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.