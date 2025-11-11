کوردانی فەیلی: دەنگی ئێمە بۆ کورد و کوردستانە

پێش 3 کاتژمێر

کوردانی فەیلی، دانیشتووی بەغدا و شارەکانی دیکەی عێراق، بە گوڕ و تینێکی زۆرەوە بەشداری لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەکەن. ئەوان شانازیی بە کوردبوونی خۆیانەوە دەکەن و دەڵێن: دەنگی ئێمە بۆ کورد و کوردستانە.

گەنجێکی فەیلی، بە جلوبەرگی کوردییەوە هاتووە بۆ بنکەیەکی دەنگدان لە ناوچەی کیفاح لە بەغدا، بە شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24ـی گوت: ئێمە هاتووین دەنگ بە کاندیدێکی کوردی فەیلی دەدەین، دەمانەوێت نوێنەرایەتیی ئێمە لە پەرلەمانی عێراق بکات و بەرگریی لە مافەکانمان بکات.

ئەو گەنجە، گوتیشی: لە بنکەی دەنگدانی (لەیلەتولقەدر) کەسانێک دانراون و زۆر لە دەنگدەران دەکەن دەنگ بە کاندیدەکەی ئەوان بکەن، بەڵام من گوتم: ئێمە کوردین و دەنگ بە کورد دەدەین.

ئافرەتێکی کوردی فەیلیش دەڵێت: هەموو حکوومەتەکانی عێراق بەبێ جیاوازی زوڵمیان لە ئێمەی فەیلی کردووە. دەربەدەرمانیان کرد، موڵک و ماڵمانیان داگیر کرد، ئازیزانی ئێمەیان سەرنگوم کرد. بەڵام ئێمە واز لە کوردایەتیی خۆمان ناهێنین و دەنگ بە لیستی کوردستان و کاندیدی کورد دەدەین.

هاووڵاتییەکی دیکەی فەیلی دانیشتووی گەڕەکی فەزڵی ناوچەی کیفاح، دەڵێت: داوا لە هەموو کوردانی فەیلی دەکەم، بێن و دەنگ بە کاندیدی کورد بدەن، تاوەکوو لە پەرلەمانی عێراق پشتگیریی لە مافەکانمان بکات. ئێمە زۆڵمی زۆرمان لێ کراوە، تەنیا لەبەر ئەوەی فەیلین و کوردین.

پەیامنێری کوردستان24، ڕایگەیاند "هێزێکی ئەمنیی زۆر لەبەردەم بنکەکانی دەنگدان جێگیر کراون، زۆربەی شەقامە سەرەکییەکانی ناوچەی سەدر، داخراون. بەڵام ئەوە کاریگەریی نەکردووەتە سەر ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆری کوردانی فەیلی لە بنکەکانی دەنگداندا."

بنکەکانی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە کاتژمێر حەوتی بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025 کرانەوە و بڕیارە تاوەکوو کاتژمێر شەشی ئێوارە، پرۆسەی دەنگدان بەردەوام بێت، کە لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر لە 20 ملیۆن کەس مافی دەنگدان و هەڵبژاردنی 329 ئەندامی خولی نوێی پەرلەمانی عێراقیان هەیە، لە نێویاندا نۆ کورسی پەرلەمانی بۆ کۆتای پێکهاتەکانە.