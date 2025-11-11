میری ئێزدیان: لەپێناو گەڕانەوە بەسەربەرزی بۆ شنگال دەنگ بدەن

پێش 3 کاتژمێر

میری ئێزدیان دەڵێت: هێشتا جینۆساید دژی خەڵکی ئێزدی هەر بەردەوامە و دەبێت کۆمەڵگەی ئێزدی بەشدارییەکی کارا لەم هەڵبژاردنەدا بکات، بۆ ئەوەی هاووڵاتییان بە سەربەرزی بگەڕێنەوە شنگال.

ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025، میرحازم تەحسین بەگ میری ئێزدیان دوای بەشداری لە پرۆسەی هەڵبژاردن و دەنگدان، لە شێخان لەبەردەم ئەو قوتابخانەیەی دەنگی تێدا دا قسەی بۆ ڕۆژنامەنووسان کرد و گوتی: ئەمڕۆ ڕۆژێکی گرنگ و مێژووییە، چونکە ئێستاش جینۆساید دژ بە کۆمەڵگەی ئێزدی هەر بەردەوامە و خەڵکی ئێزدی هێشتا لە کەمپ و ژێر خێمەدا دەمێننەوە، بۆیە دەبێت دەنگ بەو کەسانە بدرێت کە شەڕ بۆ بەدەستهێنانەوەی مافەکان دەکەن و هەوڵی زامنکردنی قەرەبووی هاووڵاتییان و گەیاندنی خزمەتگوازیی بۆ شنگال دەدەن، بۆ ئەوەی هاووڵاتییان بە سەربەرزی بگەڕێنەوە شنگال.

ئاماژەشیدا، گرنگە هاووڵاتییانی سنووری بازنەی نەینەوا بەشدارییەکی کارا و کاریگەر لەم هەڵبژاردنەدا بکەن، بۆ ئەوەی مافی هاووڵاتییان وەربگیڕێتەوە.

میر حازم پەیامێکی داواکاری ئاراستەی کۆمەڵگەی ئێزدی کرد و ڕایگەیاند، ئەمڕۆ هەمووتان بچنە بنکەکانی دەنگدان، وەک سەرۆک بارزانی گوتویەتی، دەنگ بەو کەسانە بدەن کە خۆتان دەتانەوێت و دەنگ بەو کەسانە بدەن کە بەرگری و داکۆکی لە مافەکانی هاووڵاتییانی ئێزدی و خاک و نیشتمان دەکەن.

لە بازنەی پارێزگای نەینەوا لە کۆی 34 کورسی، پێکهاتەی ئایینی ئێزدی یەک کورسی و پێکهاتەی مەسیحی یەک کورسی و شەبەک یەک کورسی کۆتایان هەیە، کۆی دەنگدەرانی بازنەی نەینەوا یەک ملیۆن و 969 هەزار و 179 کەسە و لە 873 بنکە، کە 3861 وێستگەی دەنگدان لەخۆ دەگرێت، مافی بەشداری پرۆسەکەو دەنگدانیان هەیە بۆ ئەوەی نوێنەرانی پارێزگاکە بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق هەڵبژێرن.

بازنەی پارێزگای نەینەوا

ژمارەی کورسی: 34

ژمارەی کاندید: 1047 (759 کاندید، 288 ئافرەت)

ژمارەی کاندیدی سەربەخۆ: 1

ژمارەی کاندیدی پێکهاتەکان: 13

ژمارەی پارت و هاوپەیمانی: 9 هاوپەیمانی، 12 پارت، 14 لیستی تاک

ژمارەی دەنگدەری گشتی: 1,969,179 دەنگدەر

ژمارەی بنکەکان: 873

ژمارەی وێستگەکان: 3,861