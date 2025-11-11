وەزیری ناوخۆی عێراق: هەماهەنگییەکی باشمان لەگەڵ هێزە ئەمنییەکانی کوردستان هەیە

پێش 14 کاتژمێر

وەزیری ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند، پرۆسەی دەنگدانی گشتیی پەرلەمان بە ئارامی بەڕێوەدەچێت، هەروەها هەماهەنگییەکی باشیان لەگەڵ هێزە ئەمنییەکانی کوردستان هەیە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 11ی تشرینی دووەمی 2025، لەگەڵ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی گشتی لە سەرتاسەری وڵات، عەبدولئەمیر شەممەری، وەزیری ناوخۆی عێراق، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، پرۆسەی دەنگدان بە شێوەیەکی زۆر ئارام و بەپێی ئەو پلانەی بۆی دانرابوو بەڕێوەدەچێت.

لەبارەی هەماهەنگیی نێوان هێزە ئەمنییەکانی حکوومەتی فیدراڵی و هەرێمی کوردستان، شەممەری گوتی: "هەماهەنگیمان لەگەڵ هێزەکانی کوردستانیش هەیە و لێژنەی ئەمنی باڵاش نوێنەری کوردی تیادایە و چاودێری ڕێکارە ئەمنییەکان دەکەن. ئەمەش دڵنیایی دەدات لە یەکپارچەیی ڕێکارە ئەمنییەکان لە هەموو ناوچەکانی عێراقدا."

وەزیری ناوخۆ دڵنیایی دایە هاووڵاتییان کە سەرجەم ڕێگاکان کراوەن و دەتوانن بە ئازادی هاتوچۆ بکەن بۆ گەیشتن بە بنکەکانی دەنگدان. ناوبراو داوای لە هاووڵاتییان کرد، بەشداری لە پرۆسەکەدا بکەن و ڕوو لە سندووقەکانی دەنگدان بکەن بۆ ئەوەی دەنگی خۆیان بدەن.

کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستیپێکرد.

بە گوێرەی ئامار و تۆمارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.