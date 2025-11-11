بەنگین ڕێکانی: دوای هەڵبژاردن مووچە دێت

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی عێراق ڕایگەیاند، مافی دەستوورییە هەموو هاووڵاتییەکە بێتە دەنگدان، دەبێت هەرێمی کوردستان قورسایی هەبێت لە پرۆسەی سیاسی عێراقدا.

بەنگین ڕێکانی، وەزیری ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی عێراق دوای دەنگدانی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: ئەمڕۆ ڕۆژێکی گرنگە بۆ هەموو خەڵکی عێراق و بەتایبەت کوردستان، مافی دەستوورییە هەموو هاووڵاتییانە بێنە دەنگدان، دەبێت هەرێمی کوردستان قورسایی هەبێت و پرۆسەی سیاسی لە عێراقدا بەشێوەیەکی دروست بەرێوەبچێت.

لە بارەی دیاریکردنی وادەی ناردنی مووچە لە دوای هەڵبژاردن گوتی: "ڕۆژ دیار نەکراوە، بەڵام مووچە دێت". ئاماژەی بەوەشدا،""تا ئێستا هەندێک کێشەی بچووک ماوە، بەڵام ئێمە خەریکین و کاک مەسرور و حکوومەتی هەرێم کار دەکەن بۆ ئەوەی هەموو کێشەکان چارەسەر بکرێن و گەرەنتی ئەوە بکەین، هەموو مووچەکانمان لە مانگی نۆ تا مانگی 12 بدرێن."

بەنگین ڕێکانی گوتیشی: دوای هەڵبژاردن هاوپەیمانی دروست دەکرێت، بەڵام ڕەنگە ئەمجارە لە جارانی پێشوو قورستر بێت، چونکە قەوارەی سیاسی زۆرترن و کوردستانیش ئەزموونێکی دوورودرێژی هەیە لەوبارەوە.

وەزیری ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی عێراق ڕاشیگەیاند، "جیاوازی هەڵبژاردنەکانی 2025 دابەشبوونی هێزە سیاسییەکانە لە عێراق، کە هیچ هێزێکی سیاسی نابێت زۆرینە بەدەست بهێنێت و بەتەنیا حکوومەت بهێنێت، جارێکی تر دەگەڕێینەوە بۆ پێکهێنانی هاوپەیمانێتی، ڕەنگە ئەمەش ئاڵۆز بێت، بەتایبەتی بۆ هێزە کوردییەکان، ئەزموونەکانمان لە ساڵانی ڕابردوودا ئەوەیان دەرخستووە هەموو هاوپەیمانێتییەکان کە واژۆی لەسەر کراوە بە تەواوی جێبەجێ نەکراون.

باسی لەوەەشکرد، "بێگومان ئێمە دەبێت بەهێزەوە لە بەغدا ئامادە بین بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەی نیشتمانیدا، لە هەمان کاتدا بەشداریکردن لە چەسپاندنی مافە ڕەواکانی هەرێمی کوردستان، ئەو مافە دەستوورییانەی کە لە زۆر حاڵەتدا پشتگوێ خراون."

بەنگین ڕێکانی دەشڵیت: هەر هێزێک بەرپرسیار بێ لە کوردستان، دەبێ ئەو داواکارییانەی هەرێمی کوردستان، هەمووی بکرێتە پاکێجێک و بخرێتە ناو ئەو ڕێککەوتنانە، پارتیش کە هێزێکی سەرەکییە و هەموو جاریش بەرگری لە مافەکانی گەلی کورد کردووە، ئەو جارەش بە هەمان شێوە دەچێتە ناو ئەو پرۆسە سیاسییە.