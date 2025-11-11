جومانە غەلای: 24 کاتژمێر پاش داخستنی سندووقەکانی دەنگدان، ئەنجامی بەرایی بڵاو دەکەینەوە

پێش دوو کاتژمێر

جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق، دەڵێت: تا ئێستا پرۆسەی دەنگدان لە سەرجەم شار و ناوچەکانی عێراق، بە باشی بەڕێوە دەچێت.

گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24ـی گوت: تا ئێستا هیچ کێشەیەکی ئەمنی یان تەکنیکی لە بنکەکانی دەنگدان لە بەغدا ڕانەگەیەنراوە. کاتژمێر شەشی ئێوارەی ئەمڕۆ سندوقەکانی دەنگدان دادەخرێن و 24 کاتژمێر دواتر، ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردن بڵاو دەکەینەوە.

جومانە غەلای، گوتیشی: کۆمیسیۆن تا کۆتایی هەڵبژاردن، لە چاودێری و سزادانی سەرپێچیکەران بەردەوامە و تەنانەت کاندیدە سەرپیچیکارەکانیش دوور دەخاتەوە.

پەیامنێری کوردستان24، لە بەغدا، ڕایگەیاند: لە بەری کەرخی بەغدا، ژمارەی دەنگدەران زۆرن، بەڵام لە بەری ڕەسافە جۆرێک ساردیی دەبینرێت و ڕێژەی دەنگدەران لە ئاستی چاوەڕوانیدا نین. چونکە بەشێکی بەری ڕەسافە، واتە ناوچەی سەدر، بایکۆتی هەڵبژاردنیان کردووە.

بنکەکانی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە کاتژمێر حەوتی بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025 کرانەوە و بڕیارە تاوەکوو کاتژمێر شەشی ئێوارە، پرۆسەی دەنگدان بەردەوام بێت، کە لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر لە 20 ملیۆن کەس مافی دەنگدان و هەڵبژاردنی 329 ئەندامی خولی نوێی پەرلەمانی عێراقیان هەیە، لە نێویاندا نۆ کورسی پەرلەمانی بۆ کۆتای پێکهاتەکانە.