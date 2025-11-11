دانیشتووانی پردێ: دەنگ بە ئاڵای کوردستان دەدەین

پێش کاتژمێرێک

دانیشتووانی پردێ، بە ئاڵای کوردستانەوە دەچنە بنکەکانی دەنگدان و دەڵێن: لە پێناو ئاسوودەیی گیانی شەهیدان و قوربانییانی ئەنفال و کیمیاباران و گەڕانەوەی ئاڵای کوردستان بۆ پردێ، دەنگ دەدەین.

هێمن دەلۆ، پەیامنێری کوردستان24، دەڵێت: دانیشتووانی شارۆچکە پردێ بە گەرم و گوڕییەکی زۆرەوە هاتوونەتە بنکەکانی دەنگدان. ژمارەی دەنگدەرانی ئەم شارۆچکەیە 22 هەزار و 395 کەسە و تا ئێستا 6 هەزار و 376 کەس دەنگیان داوە.

دانیشتوویەکی ئەم شارۆچکەیە، گوتی: ئێمە لە پیناو گەڕاندنەوەی پردێ و سەرجەم ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، دەنگ دەدەین. دەمانەوێت ئەو نوێنەرە بنێرینە پەرلەمانی عێراق، کە بەرگریی لە مافەکانمان بکات.

گەنجێکی دانیشتووی ئەو شارۆچکەیە، دەڵێت: هیوادارم پاش ئەم هەڵبژاردنە، ئاڵای کوردستان و پێشمەرگە بگەڕێنەوە ئەم شارۆچکە کوردستانییە. چونکە پردێ کوردستانە و هەرگیز لە کوردستان جیا ناکرێتەوە. پردێ هەر پردێیە و نابێتە ئاڵتوون کۆپری.

هاووڵاتییەکی دیکەش گوتی: داوا لە هەموو کوردێکی دڵسۆز دەکەم بەشداریی دەنگدان بکات بۆ ئەوەی لە ڕێگەی ئەم هەڵبژاردنەوە مافەکانمان بە دەست بهێنین.

بنکەکانی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە کاتژمێر حەوتی بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025 کرانەوە و بڕیارە تاوەکوو کاتژمێر شەشی ئێوارە، پرۆسەی دەنگدان بەردەوام بێت، کە لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر لە 20 ملیۆن کەس مافی دەنگدان و هەڵبژاردنی 329 ئەندامی خولی نوێی پەرلەمانی عێراقیان هەیە، لە نێویاندا نۆ کورسی پەرلەمانی بۆ کۆتای پێکهاتەکانە.