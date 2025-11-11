کۆمیسیۆن ڕێژەی بەشداریی دەنگدانی گشتی تا نیوەڕۆ بڵاوکردەوە

پێش 40 خولەک

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ڕێژەی بەشداریی دەنگدەران تا نیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، لە دەنگدانی گشتیی پەرلەمانی عێراق بڵاوکردەوە.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، تێکڕای ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی گشتی تا نیوەڕۆی ئەمڕۆ، گەیشتووەتە 23.90%.

ڕیزبەندی پارێزگاکان بە گوێرەی ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی گشتی:

سەڵاحەددین: 31.57% (255,074 دەنگدەر)

نەینەوا: 30.67% (603,949 دەنگدەر)

ئەنبار: 30.51% (284,902 دەنگدەر)

هەولێر: 28.93% (289,892 دەنگدەر)

کەرکووک: 28.85% (258,823 دەنگدەر)

دهۆک: 27.36% (197,808 دەنگدەر)

سلێمانی: 24.88% (278,480 دەنگدەر)

دیالە: 24.29% (237,251 دەنگدەر)

بەغداد-کەرخ: 23.04% (423,186 دەنگدەر)

بەسرە: 22.21% (346,499 دەنگدەر)

بابل: 22.02% (235,698 دەنگدەر)

زیقار: 21.90% (233,297 دەنگدەر)

موسەننا: 21.45% (101,173 دەنگدەر)

واست: 20.02% (149,133 دەنگدەر)

قادسییە: 19.98% (135,841 دەنگدەر)

کەربەلا: 19.53% (123,977 دەنگدەر)

بەغداد-ڕەسافە: 18.20% (400,994 دەنگدەر)

نەجەف: 18.16% (144,467 دەنگدەر)

میسان: 16.63% (95,241 دەنگدەر)