ئانۆ جەوهەر: ڕێگە نادەین میلیشیاکان نوێنەرایەتیی کریستییانەکان بکەن

پێش 21 خولەک

وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوا لە کریستییانەکان دەکات بچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان و دووپاتی دەکاتەوە "ڕێگە نادەین میلیشیاکان نوێنەرایەتیی کریستییانەکان بکەن."

ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، ئانۆ جەوهەر، وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بنکەیەکی دەنگدانی هەولێر دەنگی دا و بە پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، بەشدارییکردنی کریستییانەکان لە هەڵبژاردنەکاندا گرنگە بۆ ڕەتکردنەوەی نوێنەرایەتی کردنیان لەلایەن میلیشیا و گروپە چەکدارەکانەوە.

ئانۆ جەوهەر، کە لەگەڵ باوکی بەشداری لە پرۆسەی دەنگداندا کرد، جەختی لەوە کردەوە "گرنگە هەموو کریستییانیەکان بچن دەنگ بدەن بەو کەسانەی کە نوێنەرایەتییان دەکەن". ناوبراو داوای لە کریستییانیەکان کرد، قبووڵی نەکەن "میلیشیاکان و گروپە چەکدارەکان" نوێنەرایەتییان بکەن و "ئیرادەیان بدزن".

وەزیری گواستنەوە و گەیاندن ئاماژەی بەوەش کرد "ئێمە وەک کریستییانیەکان، گەلێکی خاوەن ئیرادەین، کلدان، ئاشووری، سریان و ئەرمەنەکان، و قبووڵ ناکەین کەسانێک بە ناوی میلیشیا و گروپە چەکدارەکانەوە بێن نوێنەرایەتی ئێمە بدزن".

ئانۆ جەوهەر سوپاسی هەموو ئەو کەسانەی کرد کە لە سەرتاسەری کوردستاندا پشتیوانییان لێکردوون و دڵنیایی دا "دەتوانین سەربکەوین و هەر سەردەکەوین".

کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستیپێکرد.

بە گوێرەی ئامار و تۆمارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.