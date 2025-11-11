وەزارەتی پێشمەرگە پەلاماردانی گەنجێکی کورد لەلایەن سوپای عێراق ئیدانە دەکات

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی پێشمەرگە سەرکۆنەی هێرشەکەی سوپای عێراق بۆ سەر گەنجێک بەهۆی هەڵگرتنی ئاڵاوە دەکات و ڕایگەیاندووە، ئەم ڕووداوە پێشێلکردنێکی ڕوونی مافە سەرەتاییەکانی مرۆڤە. ئاڵای کوردستان نیشانەی ناسنامە و شانازی کوردستانە، کە بەپێی دەستوور دانی پێدانراوە.

سێشەممە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، بە سەرکۆنەی ئیدانە و سەرکۆنەی ڕەفتارە ناشرینەکانی ئەو چەند سەربازەی سوپای عێراقی دەکەین، کە لە خورماتوو هێرشیان کردە سەر گەنجێکی کورد، تەنیا لەبەر ئەوەی ئاڵای کوردستانی هەڵگرتبوو.

وەزارەتی پێشمەرگە دەشڵێت: ئەم ڕووداوە پێشێلکردنێکی ڕوونی مافە سەرەتاییەکانی مرۆڤە. ئاڵای کوردستان نیشانەی ناسنامە و شانازی کوردستانە، کە بەپێی دەستوور دانی پێدانراوە لە عێراقی فیدراڵی دیموکراتیدا، هیچ کەسێک نابێت بەهۆی هەڵگرتنییەوە ببێتە ئامانجی توندوتیژی و دەستدرێژی.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، داوا لە لایەنی یاسایی و فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق دەکەین کە بە خێرایی هەنگاو بنێن و لێپرسینەوەیەکی جددی بکەن لەسەر ئەم ڕووداوە و بەرپرسیارانی ئەم کردەوەیە بدرێنە دادگا و ڕێگری بکرێت لە دووبارەبوونەوەی ئەم کردەوە نەخوازراوانە، کە خزمەت بە ئاشتیی پێکەوەژیانی پێکهاتەکانی ئەم ناوچانە ناکات.