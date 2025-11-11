فەلاح حەسەن: هەزار و 159 چاودێری نێودەوڵەتیی لە هەڵبژاردن بەشدارن

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی فەرمانگەی ڕێکخراوە نا حکوومییەکان ئاماژە بەوە دەکات، بەشداریکردنی چاودێرانی نێودەوڵەتیی لەم هەڵبژاردنە بەراورد بە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان زۆر کەمترە.

فەلاح حەسەن، سەرۆکی فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکوومییەکان، ئەمڕۆ سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: لە هەولێر 26 ڕێکخراو و لە سلێمانی و هەڵەبجە 22 و لە دهۆکیش 22 ڕێکخراو و 10 هەزار و 116 چاودێری ڕێکخراوە نا حکوومیی ناوخۆیی بەشدارن وەک چاودێر لە پرۆسەی دەنگدان.

فەلاح حەسەن گوتی: 13 ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی و چوار کونسوڵخانە و دوو ئاژانس، بەڵام هەزار و 159 ڕێکخراو و ئاژانس و نێردە نێودەوڵەتیی و دیبلۆماسییەکان وەک چاودێر بەشدارن.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، تاوەکوو ئیستا دوو بۆ سێ حاڵەت وەک پێشلکاری تۆمارکراون، لەلایەن ڕێکخراوەکانەوە، بەراورد بە هەڵبژاردنی ساڵی ڕابردووی پەرلەمانی کوردستان، ڕێکخراوەکان کەمتر بەشداریان کردووە، تەنانەت ساڵی ڕابردوو 13 کونسوڵخانە ساڵی ڕابردوو وەک چاودێر بەشداریان کرد.

سەرۆکی ڕێکخراوە ناحکوومییەکان گوتیشی: کونسوڵخانەی ئەمەریکا و بەریتانیا ئەمساڵ بەشداریان نەکردووە، لە چاودێریکردنی پرۆسەی دەنگدان، بەڵام لە هەڵبژاردنی ساڵی ڕابردووی هەرێمی کوردستان کونسوڵخانەی ئەمەریکا 104 چاودێر و بەریتانیاش 100 چاودێری هەبووە.

ناوەندەکانی دەنگنیش لە کاتژمێر 7:00ـی بەیانییەوە کراونەتەوە و بڕیارەی پرۆسەی دەنگدان تاوەکو كاتژمێر 6:00ـی ئێوارە بەردەوام بێت.

سەرجەم بنکەکان لە لایەن هێزە ئەمنییەکانەوە پارێزگاریان لێ دەكرێت، هاوکات لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراقیشەوە لە ڕێگەی کامێرای چاودێرییەوە چاودێریی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە دەکرێت.