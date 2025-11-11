ڕێژەی بەشداریکردنی دەنگدان لە سۆران گەیشتووەتە %75

پێش 57 خولەک

بەرپرسی یەکەمی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق لە سۆران ڕایگەیاند، ڕێژەی بەشداریکردنی هاووڵاتییان لە پرۆسەی دەنگدان گەیشتووەتە %75.

هێمن وەسمان، بەرپرسی یەکەمی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق لە سۆران بە پەیامنێری کوردستان24ی ڕاگەیاندووە، ڕێژەی بەشداری کردنی هاووڵاتییان لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران تاوەکوو کاتژمێر 4:40 گەیشتووەتە %75.

پەیامنێری کوردستان24 لە سۆران ئاماژەی بەوە کرد، هاووڵاتییان لە سۆران بە گەرمی ڕوو لە بنکەکانی دەنگدان دەکەن، هاوکات سەبارەت بە نەخوێندنەوەی پەنجەمۆر و فەیس ئای دی گوتی: تاوەکوو ئێستا هەشت کەسی هەبووە، کە شەشیان بەهۆی تەمەنەوە نەخوێندراوەتە و دوو کەیسی دیکەش بەهۆی چاندنەوەی قژ بووە.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە کاتژمێر 07:00 بەیانی لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێ کرد، بە گوێرەی ئامار و تۆمارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.

بڕیارەی پرۆسەی دەنگدان تاوەکوو 6:00ی ئێوارە بەردەوام بێت و دوای ئەو کاتە ئامێرەکانی دەنگدان بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی لە کار دەکەون