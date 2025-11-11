ئومێد سەباح: ئەوەی لای پارتی گرنگە پاراستی ناسنامەی کوردستانیی کەرکووکە

پێش 51 خولەک

سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، ئەوەی لای پارتی گرنگ بێت بۆ شاری کەرکووک، پارێزگاریکردنە لە ناسنامەی کوردستانیبوونی شارەکە. هاوکات داوا لە هاووڵاتییانی کەرکووک دەکات بڕۆنە سەر سندووقەکانی دەنگدان بۆ ئەوەی ڕێژەی دەنگی کورد لە شارەکە بەرز ببێتەوە و ئەو مافە دەستوورییەی هەیانە لە دەستی نەدەن.

ئەمڕۆ سێشەممە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا، ڕایگەیاند، داواکاری یەکەمی پارتی لە خەڵکی کەرکووک ئەوەیە بە دەنگدانیان پارێزگاری لە ناسنامەی کوردستانیبوونی شارەکە بکەن، ئێمەش وەکو پارتی بە گرنگییەوە دەڕوانینە ئەو بابەتە و لە پێشینەی هەموو کارەکانماندایە.

ئاماژەی بەوەش کرد، دوای ئەوەی نیوەڕۆی ئەمڕۆ ڕێژەی بەشداریکردنی هاووڵاتییان لە پرۆسەی دەنگدانی شارەکە ڕایگەیەنرا، لەگەڵ هەموو لایەن و چین و توێژەکان گفتوگۆمان کردووە، بۆ ئەوەی ئەو ڕێژەیە بەرز ببێتەوە.

جەختی لەوە کردەووە، دوای هەوڵەکانی پارتی بۆ بەشداریی فراوانی خەڵک لە پرۆسەی دەنگدان، ڕێژەکە بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بووەتەوە، بەڵام هێشتا لە ئاستی چاوەڕوانی ئێمە نییە، بۆیە داوا لە خەڵکی کەرکووک دەکەم ڕوو بکەنە سندووقەکانی دەنگدان، تاوەکوو ئەو مافە دەستوورییەی هەیانە لە دەستی نەدەن.

ئومێد سەباح، ڕاشیگەیاند، پەیامی ئێمە وەکو پارتی بۆ هەموو لایەنەکان ئەوەیە، با هەموو لایەنەکان بە هەماهەنگی کار بکەین بۆ پاراستنی ناسنامەی کوردستانیبوونی کەرکووک، دواتر هەر لایەن و هێزێکی سیاسی دەتوانێت کار بۆ ڕێکخستنی حزبەکەی بکات، دووپاتی دەکەمەوە ئەوەی لە ئێستادا گرنگە تەنیا پاراستی ناسنامەی کوردستانیبوونی شاری کەرکووکە.

سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران، ئاماژەی بەوەش کردووە، لە سەرەتای دەستپێکی دەنگدانەوە تاوەکو کاتژمێر 12ـی نیوەڕۆ هەشت سکاڵای یاساییمان لە کۆمیسیۆن تومار کردووە، لە ناوەڕۆکی سکاڵاکانیشماندا داوای ئەوەمان کردووە، مافی یاسایی خەڵک بۆ دەنگدان بپارێزرێت.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025، لە بازنەی پارێزگای کەرکووک یەک ملیۆن و 715 و 600 کەس مافی دەنگدانیان هەیە لە سەرجەم پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکانی پارێزگاکە.

بازنەی کەرکووک 13 کورسی پێکهاتووە و یەکێک لە کورسییەکان تایبەتە بە کۆتای مەسیحی.

بنکەکانی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە کاتژمێری حەوتی بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025 کرانەوە و بڕیارە تاوەکوو کاتژمێر شەشی ئێوارە پرۆسەی دەنگدان بەردەوام بێت، کە لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر لە 20 ملیۆن کەس مافی دەنگدان و هەڵبژاردنی 329 ئەندامی خولی نوێی پەرلەمانی عێراقیان هەیە، لە نێویاندا نۆ کورسی پەرلەمانی بۆ کۆتای پێکهاتەکانە.